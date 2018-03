Grenzach-Wyhlen Sportstättenkonzept: Rolle rückwärts beim Rasen

Der Gemeinderat verschiebt die Beauftragung für den Kunstrasen in Grenzach.

Grenzach-Wyhlen – Mit vier Gegenstimmen hat der Gemeinderat am Dienstag einen Grundsatzbeschluss zum Sportstättenkonzept gefasst. Dass dieser ganz anders ausfiel, als von der Verwaltung und einem großen Teil des Gremiums gedacht, lag an Jutta van Dick (Freie Wähler). Diese meldete erhebliche Zweifel an und sprach von vielen offenen Fragen seitens der SG. Andere Räte sprachen nach der Sitzung von mangelndem Vertrauen.

Worum geht es? Seit Jahren arbeiten Gemeinde und SG (vormals FC Grenzach und SV Wyhlen) auf die Zentralisierung der Sportanlagen an einem Standort hin. Im Grienboden in Grenzach soll ein Kunstrasenplatz gebaut werden, der mit der entsprechenden Außenanlage mit einer Million Euro zu Buche schlägt. Einen Zuschuss des Regierungspräsidiums in Höhe von 84 000 Euro steht bereit, verfällt aber, wenn nicht bis Ende April mit dem Bau des Platzes begonnen wird.

Die hohe Investition rechnet sich für die Gemeinde, weil sie zum einen hohe Pflegekosten für die derzeit bestehenden Rasenplätze zahlt (rund 45 000 Euro pro Jahr), zum anderen weil der gemeindeeigene Platz in Wyhlen, der dann frei wird, auf einer Fläche von rund 21 000 Quadratmetern städtebauliche Entwicklung bietet. Die Pflege der zentralen Sportflächen soll künftig von der SG übernommen werden, für einen Platzwart will die Gemeinde einen Zuschuss gewähren und auch die Geräte zur Verfügung stellen.Weil eine topmoderne Anlage ohne modernes Vereinsheim „ein Schildbürgerstreich wäre“, wie Bürgermeister Tobias Benz erklärte, soll auch das marode Gebäude in Grenzach modernisiert werden – und zwar vom Verein selbst. Die Gemeinde würde das Gebäude mit einem Gegenwert von 60 000 Euro dem Verein überschreiben. „Das stellt ja auch einen Wert dar“, so Benz. Zuschüsse könnte der Verein vom Badischen Sportbund bekommen, zudem soll das Sportheim in Wyhlen zur Finanzierung eingesetzt werden, sei es durch Verkauf oder Verpachtung.

Was ist das Problem? Es war Jutta van Dick von den Freien Wählern, die der Diskussion einen ganz neuen Dreh gab. Sie erklärte, dass die Mitglieder der SG nicht über das Konzept und die daraus resultierenden Aufgaben informiert seien. „Es gibt viel zu viele offene Fragen.“ Eine davon betreffe einen Zuschuss in Höhe von 60 000 Euro, der 2013 für die Sanierung des Sanitärbereichs in Grenzach zugesagt worden sei. „Wo ist dieses Geld?“, so van Dick. Sie forderte, den Beschluss zu vertagen, bis die Mitglieder informiert und schriftliche Vereinbarungen – sprich ein Vertrag – aufgesetzt seien. Fraktionskollege Herbert Flum erklärte, dass die Freien Wähler nicht gegen den Kunstrasenplatz seien. „Aber da wir den Zuschuss auch nächstes Jahr bekommen können, haben wir den zeitlichen Druck nicht.“ Diese Zusage hat das RP der Gemeinde gegeben.

Was sagt der Bürgermeister? Benz war sichtlich sauer über den Verlauf, den die Sitzung genommen hat. „Über die 60 000 Euro brauchen wir nicht reden, wenn die nicht übertragen worden sind, sind die weg“, so Benz. Den nun geforderten Vertrag habe der Gemeinderat der Verwaltung nicht als Hausaufgabe mitgegeben. Er habe kein Problem, eine Mitgliederversammlung der SG abzuwarten