Grenzach-Wyhlen Spitze Pfeile gen Grenzach und ins Rathaus

Der Zunftabend in Wyhlen feiert ausgelassene Premiere. Schmaler Grat zwischen Spiel und Realität kommt bei den Besuchern gut an.

Unter dem Motto „Lütt – ohni nütt goht nütt“ feierte am Freitag die Narrenzunft Rolli Dudel Wyhlen Zunftabendpremiere und begeisterte mit einem Bühnenprogramm, das die große wie kleine Politik aufs Narrenkorn nahm. In Bestform präsentierten sich wie gewohnt die Zunftspieler um Zunftabendregisseur Harald Peghini. Sie schossen gleich zu Beginn der Premiere ihre spitzen Pfeile in Richtung Grenzach, wo die Fasnachtsplakette in diesem Jahr erst mit einiger Verspätung auf den Markt kam, während dem ein oder anderen Weltpolitiker einfach zu wenig Hirnschmalz attestiert wurde. „Ohni nütt goht nütt“, dies gelte auch für die Politiker, so das Credo der Zunftspieler.

Wie schnell ein Spiel mit dem „Feuer“ ernst werden und in einem atomaren Inferno enden kann, dieser Frage gingen die Zunftspieler im Sketch „Ich bin de Bescht“ nach. Der brillant in Szene gesetzte Showdown machte den schmalen Grat zwischen Spiel und Realität deutlich und rief zum verantwortlichen Handeln auf, allem närrischen Klamauk zum Trotz.

Dass auch die kleine Politik bei der Zunftabendpremiere in Wyhlen nicht zu kurz kam, dies offenbarte das Spiel um die Gemeindefinanzen, die aus Narrensicht allzu oft verzockt wurden. Als „Verzocker“ nahmen die Zunftspieler nicht nur den Bürgermeister und die ehemalige Kassenverwalterin der Gemeinde ins Visier, sondern auch die Gemeinderäte, welche die „Verzockerei“ mitmachten. Mit närrischen Liedern begleitete der Musikverein Wyhlen die Zunftabendpremiere, die bis nach Mitternacht alles aufs Korn nahm, was das Herz der Narren in Wallung brachte.

Und so war der „Einhorn-Wahnsinn“ bei Hieber genauso Thema wie ein Trauerspiel, das unter dem Motto „Mordsluscht“ das fröhliche Treiben lustiger Witwen beleuchtete. Zahlreiche Gesangsnummern, Schunkellieder und eine Superstimmung bis in die frühen Morgenstunden bewiesen einmal mehr, dass Wyhlen die Narrenhochburg schlechthin ist. Daran hatten zumindest die Zunftspieler bei der Zunftabendpremiere keinerlei Zweifel.