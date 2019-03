von htz

Grenzach-Wyhlen (htz) Sie häkeln und stricken bis die Nadeln glühen und sind mit Feuereifer bei der Sache: Dass sie für ihre Gruppe den Namen Flinken Finger gewählt haben, ist bezeichnend für die bis zu 20 Damen, die sich unter dem Dach des Awo-Ortsvereins regelmäßig im Emilienpark treffen, um gemeinsam den schönen Handarbeits-Hobby zu frönen. Dass dabei tolle Sache entstehen ist fast schon selbstverständlich.

Ob Kindersocken, Schals, Decken oder wunderschöne Kuscheltiere nichts scheint zu schwierig zu sein. Regina Pfirrmann leitet diese Gruppe und freut sich, dass sie etliche Mitstreiter hat, die dieses alte Handwerk pflegen. Eine Motivation für Regina Pfirrmann war, mit dieser Handarbeitsgruppe auch ältere Menschen einen Begegnungsraum zu schaffen und auch das Handwerk zu erhalten und weiterzugeben. Inzwischen sind auch jüngere Damen dazu gestoßen, so dass aus den beiden Strick- und Häkelnachmittagen jeweils eine generationenübergreifende Begegnung wurde. Dabei entstehen wunderbare Unikate, die dann zum Verkauf angeboten werden und auch immer Liebhaber finden. Den Erlös aus diesen Aktionen spenden die „Flinken Finger“ stets sozialen Zwecken und unverschuldet in Not geratenen Menschen, lediglich neue Wolle wird angeschafft. Und so kam im vergangenen Jahr eine beachtliche Summe zustande, die nun wieder bedürftigen Menschen zur Verfügung gestellt wurde. Insgesamt konnte die „Flinken Finger“die stolze Summe von 1255 Euro erwirtschaften, die nun an verschiedene Einrichtungen übergeben wurde.

Insgesamt durfte sich der Rheinfelder Tafelladen über einen Zustupf von 900 Euro erfreuen. 250 Euro erhielt des weiteren Hannelore Nuss, Vorsitzende des Awo-Kreisverbandes. Sie unterstützt eine vom Schicksal gezeichnete gehbehinderte ältere Frau, die dringend auf eine Fahrgelegenheit angewiesen ist. Weitere 105 Euro spendierten die Flinken Finger einer in Not geratenen Frau aus Grenzach-Wyhlen. Wie Regina Pfirrmann betonte, achte man darauf, gerade bei Menschen, die nicht im Blickpunkt stehen, Hilfe zu leisten. Daher freue man sich auch über jede Art von Wollspenden. Nuss lobte kürzlich bei der Spendenübergabe im Quellenstüble des Emilienparks das ehrenamtliche Engagement der Handarbeitsgruppe, das dazu beigetragen, Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, ein wenig Licht in den tristen Alltag zu bringen.

Die „Flinken Finger“ im Awo Ortsverein treffen sich dienstags 18 bis 20 Uhr und mittwochs 14 bis 16 Uhr im Café „Quellenstüble“ in Emilienpark 2. Man kann ohne Anmeldung unverbindlich vorbeikommen. Informationen gibt es bei Regina Pfirrmann, Telefon 07624/984 86 35