von Heinz Vollmar

Mit dem zwölften Spargel- und Erdbeerfest, das die Wyhlener Dunnerloch-Zotteli-Clique am Wochenende auf dem Turnplatz des Turnerbundes Wyhlen veranstalteten, hat die Clique auch in diesem Jahr ein Superfest in Szene gesetzt, das mittlerweile in der gesamten Region Kultstatus zu genießen scheint.