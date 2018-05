Grenzach-Wyhlen Spargel, Erdbeeren und Musik

Das 11. Spargel-und Erdbeerfest der Dunnerloch-Zotteli-Clique findet am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Juni statt.

Mit dem 11. Spargel-und Erdbeerfest der Dunnerloch-Zotteli-Clique Wyhlen erlebt die Doppelgemeinde am Wochenende 2. und 3. Juni auch in diesem Jahr einen kulinarischen Höhepunkt. Das Spargel-und Erdbeerfest hat sich zu einem der renommiertesten Festen für die ganze Familie in Grenzach-Wyhlen entwickelt, ein Fest, das neben den vielen Gaumenfreuden vor allem durch die Gastfreundschaft der Dunnerloch-Zotteli, ihrer vielen Helferinnen und Helfer sowie der heimeligen Atmosphäre überzeugt.

In ihrer Ankündigung betonen die „Zotteli“ zurecht, dass sich das Fest als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde etabliert hat. Es erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es in jedem Jahr auch zu einer großen logistischen Herausforderung wird. Die große Beliebtheit des Spargel- und Erdbeerfestes hänge jedoch auch mit den Gästen des Festes zusammen, so die Zotteli in ihrer Festankündigung. Die Gäste sind jedes Jahr auf Neue von den leckeren Speisen überzeugt, die beim Fest geboten werden.

Die Speisenkarte des Spargel- und Erdbeerfest ist derweil ein Klassiker und besteht aus zahlreichen Spargelvariationen, etwa mit Schäufele, als Spargelsalat, Spargelcremesuppe oder klassisch mit verschiedenen Schinkensorten. Alternativ dazu werden etwa Wienerle und Pommes für die kleinen Festbesucher angeboten.

Natürlich spielt auch die Erdbeere eine Hauptrolle. Sie präsentiert sich zum Beispiel mit Vanille-Eis, als klassische Erdbeergerichte, und auch ein Erdbeerschmaus des Jahres wird angeboten. Zu all den Gaumenfreuden bieten die Dunnerloch-Zotteli erlesene Weine aus der Winzergenossenschaft Schliengen an. Auch ein Bierbrunnen lädt zum Verweilen ein.

Für die musikalischen Höhepunkte beim Spargel-und Erdbeerfest sorgen am Samstag die „Polka Buben“ und die Formation „Sax & Key“, während am Sonntag der Musikverein Adelhausen zum Frühschoppenkonzert einlädt. Weitere Attraktionen sind am Sonntag eine Vorführung mit den Zumba-Kids und am Sonntagnachmittag ein Platzkonzert mit dem Musikverein Öflingen. Für die Kinder gibt indes es zahlreiche Kinderanimationen und auch ein Frühlingsmarkt lädt zum Verweilen ein.

Festbeginn ist am Samstag, den 2. Juni um 15 Uhr, am Sonntag laden die Dunnerloch Zotteli ab 11 Uhr auf das Festgelände am Turnplätzle des Turnerbundes Wyhlen ein.