Grenzach-Wyhlen Schulzentrum: Eine Börse für die Ausbildung

62 Aussteller präsentieren sich heute im Schulzentrum. 23 Unternehmen haben ihren Sitz in der Gemeinde.

Grenzach-Wyhlen (eim) Viel Bewährtes und etwas Neues gibt es bei der neunten Ausbildungsbörse, die am Samstag im Schulzentrum stattfindet. 62 Aussteller präsentieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten an 57 Ständen. Erstmals dabei sind die Internationale Studien- und Berufsakademie sowie der Kulturpark Tutti Kiesi Rheinfelden. 23 Unternehmen, die sich präsentieren, haben ihren Sitz oder eine Filiale in der Gemeinde.

Im Vergleich zu anderen Ausbildungsbörsen sei die hiesige doch etwas ganz Besonderes, findet Organisatorin Tosca Vogt. „Hier gestalten Eltern für Eltern diese Präsentation. Wir haben den Bedarf erfragt, sowohl bei den Schülern als auch bei den Eltern und entsprechend dem, was erwartet wird, wächst das Angebot.“ Die meisten Eltern sind überzeugt davon, dass eine qualifiziere Ausbildung ihren Kindern die besten Chancen im Leben gibt. Deshalb ist auch der gemeinsame Besuch der Ausbildungsbörse so wichtig. „Eltern und Jugendliche müssen ja nicht gemeinsam die Stände besuchen, aber in den Gesprächen erfahren beide, was gefordert wird, welche Voraussetzungen erwartet werden und welche Perspektiven sich öffnen. Vor allem aber können so auch Vorbehalte gegenüber Berufen abgebaut werden.“

Schließlich aber ist die Ausbildungsbörse einzuordnen in das ganzjährige Informationsprogramm an der Realschule und am Lise-Meitner-Gymnasium. Vielseitig ist die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Firmen, sei es nun mit Praktika oder Schnupperangeboten. Bewährt hat sich auch, dass an den Ständen vieler Firmen Jugendliche Auskunft geben, die selbst vor nicht nicht allzu langer Zeit die Schulen verlassen haben. Sie wissen am besten, wie die Schüler in der Phase der Berufswahl denken. Erfreulich ist, dass Firmen und Dienstleister im Nachgang zur Ausbildungsbörse weitere Kontakte anbieten, bis hin zu Probetagen.

Eine kleine Neuerung stellte Tosca Vogt noch besonders heraus: In der Broschüre zur Ausbildungsbörse präsentiert sich die Deutsche Bahn als einziges Unternehmen mit einem QR-Code. Damit können die Jugendlichen selbst mit ihrem Smartphone Infos einholen. Aufgefordert sind alle Schüler ab der 7. Klasse der Realschule sowie ab der 9.Klasse des Gymnasiums die Ausbildungsbörse zu besuchen. Da zahlreiche Bildungseinrichtungen wie weiterführende Schulen, Fachschulen und Hochschulen vertreten sind, werden auch Ausbildungsmöglichkeiten für Abiturienten dargestellt.

Ausbildungsbörse:Samstag, 3.Februar, von 10 bis 13 Uhr.