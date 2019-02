von SK

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße in Grenzach meldete am Freitagnachmittag Gasgeruch im Gebäude. Die anrückende Feuerwehr drehte umgehend den Gashahn des Hauses zu.

Ein Mitarbeiter der Badenova entdeckte bei einer anschließenden Überprüfung ein Leck an der veralteten Heizungsanlage in der Mietwohnung des Anrufers.

Die Wohnung musste so lange vom Netz genommen werden, bis das Leck verschlossen werden konnte.

Eine Evakuierung des Gebäudes war aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nicht erforderlich.