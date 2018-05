Grenzach-Wyhlen Schatzkästlein: Möbel, Kleidung und anderes zu kleinen Preisen

Der Awo-Kreisverband eröffnet am nächsten Donnerstag im Gewerbegebiet eine Zweigstelle des Rheinfelder Sozialkaufhauses.

Ab der nächsten Woche gibt es in der Gemeinde einen Laden mehr – und zwar einen ganz besonderen. Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) eröffnet im Fallberg 24 eine Zweigstelle des Rheinfelder Schatzkästleins. Dort gibt es Möbel, Kleidung, Spielsachen, Bücher und Haushaltsutensilien zu kleinen Preisen; das Sozialkaufhaus hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Renner entwickelt. Auf diesen Erfolg hoffen Kreisgeschäftsführerin Irina Pietschmann und die künftige Ladenleiterin Stefanie Gimbel auch für die „Schatzinsel“.

Dieser Name passt ganz gut zu der Halle direkt neben der Firma Kilotherm. Die Awo konnte diese von der Firma pachten, der Chef hat noch eine Treppe eingebaut, Decken eingezogen und separate Räume eingebaut für Technik und Toiletten. Auf zwei Etagen finden die Schätze Platz, die Gimbel und ihre Mitstreiter eine Woche vor Eröffnung noch fleißig sortieren und in Szene setzen.

„Hier unten haben wir die großen Möbel“, sagt Gimbel und geht an zwei großen Sofas und einem Spiegelschrank vorbei. Dahinter finden Betten Platz, ein großes Bücherregal dient als Raumtrenner. „Das wird bis Donnerstag noch gut gefüllt werden.“ Daneben wird eine gemütliche Ecke zum Schmökern und Reinhören einladen, denn auch CDs und Hörbücher gehören zum Angebot. Unterm Dach gibt’s die Haushaltssachen, Kleidung sowie eine Kinderecke. Die Sachen, die künftig in der Schatzinsel verkauft werden, sind Spenden. „Ein großer Teil kommt aus dem Lager des Schatzkästleins, das platzt aus allen Nähten“, sagt Pietschmann und lacht.

Ganz einfach war die Suche nach einem geeigneten Standort nicht. „Die Gemeinde ist nach der Auflösung der Kleiderkammer auf uns zugekommen, ob wir nicht übernehmen wollen“, erklärt Pietschmann. Der Awo sei aber sofort klar gewesen: „Wenn wir das machen, machen wir ein zweites Schatzkästlein.“ Gerne wäre der Kreisverband in die Ortsmitten gezogen, aber trotz tatkräftiger Unterstützung des Ortsvereins, der Gewerbetreibenden und der Gemeinde fand sich kein geeigneter Platz. Ganz glücklich sind Pietschmann und Gimbel mit dem jetzigen Standort nicht, aber sie werden alles tun, damit sich der Laden trägt und die Kunden hinfinden.

„Klar ist aber auch, dass die Schatzinsel wirtschaftlich sein muss“, sagt Pietschmann. Neben Gimbel werden zwei weitere Angestellte dort arbeiten sowie zwei Langzeitarbeitslose, die so wieder Fuß fassen sollen. Wir schauen uns das bis Ende Jahr an. Wenn es sich bis dahin nicht trägt, brechen wir ab.“ Noch gibt die Gemeinde einen Zustupf an die monatliche Miete, deren Höhe Pietschmann nicht verraten möchte. Nun aber werden Gimbel und ihr Team alles tun, damit die Schatzinsel eine Zukunft hat. Immer mittwochs ist der Awo-Transporter unterwegs, liefert gekaufte, große Möbel oder holt Spenden ab. Wer dem Schatzkästlein gut erhaltene Ware geben will, kann dies während der Öffnungszeiten des Ladens tun. „Und wir freuen uns über weitere Ehrenamtliche. jede helfende Hand ist bei uns willkommen.“

Öffnungszeiten

Die Schatzinsel im Fallberg 24 hat ab Donnerstag, 17. Mai, immer donnerstags, 10 bis 18 Uhr, freitags, 10 bis 18 Uhr, sowie samstags, 10 bis 14 Uhr, geöffnet. Wer Interesse hat, die Schatzinsel ehrenamtlich zu unterstützen, kann sich gerne melden. Kontakt: 0176/84907512 oder per Mail an schatzinsel@awo-loerrach.de.

Infos im Netz unter: http://www.awo-loerrach.de