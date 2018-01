Grenzach-Wyhlen Rohrbruch einer Kühlwasserleitung auf Werksareal der BASF

Der Bruch einer großen Kühlwasserleitung auf dem Werksgelände der BASF in Grenzach führte am Dienstagabend zu einem großen Aufgebot an Hilfskräften.

Verletzte gab es keine, auch für die Umwelt hat laut Aussagen der Pressestelle der BASF keine Gefahr bestanden. Trotzdem waren Kräfte der Werksfeuerwehr der BASF sowie später nachträglich angeforderte Hilfen der Freiwilligen Feuerwehr Grenzach-Wyhlen und des THW Lörrach bis in die Morgenstunden in Aktion.

Die Pressemitteilung der BASF am Mittwoch war sehr kurz und klang harmlos: „Am 9. Januar 2018 um 19.15 Uhr kam es am BASF-Standort Grenzach aufgrund eines Leitungsbruchs zum Austritt von Kühlwasser in den Energieleitungstunnel. Die Werkfeuerwehr war im Einsatz, konnte die Kühlwasserzufuhr stoppen und das Wasser in die vorgesehenen Rückhaltebecken pumpen. Nach einer Überprüfung wird es zur Entsorgung in die Abwasserreinigungsanlage geleitet.“

Erst eine genauere Nachfrage machte klar, dass es sich um einen größeren Einsatz gehandelt hatte. Auf BZ-Anfrage informierte Franz Kuntz von der für die Presse zuständigen Abteilung des Clusters Basel, dass es sich bei dem Kühlwasser um sogenanntes Industriewasser handelte, das die BASF von der benachbarten DSM bezieht, also kein verschmutztes Wasser ist. Es stammt aus dem Rhein. Kurz nach der Übergabestelle sei das Wasserrohr gebrochen. Das Wasser lief in Folge im unterirdischen Energieleitungstunnel zur tiefsten Stelle, die sich in Rheinnähe befindet. Die Werksfeuerwehr der BASF begann schnell, die Wasserzufuhr zu unterbrechen und das in den Tunneln bis zu einem Meter tief stehende Wasser in das Havariebecken zu pumpen, von wo aus es kontrolliert in die Kläranlage weitergepumpt wurde, bevor das Wasser erneut in den Rhein kam.

Im Verlauf des Einsatzes wurde klar, dass größere Pumpkapazitäten benötigt wurden und technische Hilfeleistung der Freiwilligen Feuerwehr Grenzach-Wyhlen und des Technischen Hilfswerks (THW) Lörrach angefordert.

Claus Werner, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, nannte der Badischen Zeitung 22.43 Uhr als Alarmierungszeitpunkt für den Kleinalarm. Die Wehr rückte mit insgesamt 22 Mann aus und postierte sich über dem tiefsten Punkt der unterirdischen Anlagen mit den mitgebrachten Tauchpumpen. Man fand sich einer großen Menge ausgeströmten Wassers gegenüber, das aus einer 500er-Leitung geflossen war. Der Teil der Freiwilligen, der am Mittwoch früh zur Arbeit musste, wurde um zwei Uhr nach Hause geschickt, der Rest blieb bis 4.46 Uhr im Einsatz. „Als wir gingen, waren die Kräfte des THW noch da“, sagte Werner am Mittwochmittag.

Udo Rebell ist der Ortsbeauftragte des THW Ortsverbands Lörrach. Er war mit 13 Kollegen vor Ort. „Es war eine ziemlich große Wassermenge“, sagte auch er dieser Zeitung. Erst gegen 10 Uhr waren die Kräfte des THW, die mit drei Lkw und einem Mannschaftsbus nach Grenzach gekommen waren, wieder zu Hause, nachdem das Material wieder verräumt war. Auf die Uhr habe man nicht geschaut, als es im Hellen wieder zurück ging.

Eine gesamthafte Pumpleistung von 16 Kubikmetern pro Minute hatte das THW im Einsatz, die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen arbeitete mit Pumpen, die laut Kommandant Werner weitere insgesamt sechs bis sieben Kubikmeter Leistung pro Minute haben. „Wir erklären das immer so, dass man für ein Bad etwa 100 Liter in eine Badewanne füllt. Zehn Badewannen sind ein Kubikmeter“, so Werner. Das heißt, die Freiwillige Feuerwehr pumpte über Stunden pro Minute bis zu 70 Badewannen pro Minute ab, das THW zusätzlich bis zu 160 Badewannen pro Minute.

Wie Claus Werner sagte, handelte es sich für die Freiwillige Feuerwehr um einen „ganz normalen Feuerwehreinsatz“. Zusammen mit den beiden Werksfeuerwehren der BASF und der DSM befinde man sich in einer sehr guten Zusammenarbeit und helfe sich öfter gegenseitig. So war etwa auch die Werksfeuerwehr der DSM bei den Einsätzen rund um Sturm Burglind mit der Teleskopmastbühne für die Gemeinde unterwegs. Beide Werksfeuerwehren halfen beim Einsatz gegen den Großbrand bei der Gaststätte Löwen in Grenzach im Dezember.

Laut BASF-Pressesprecher Franz Kuntz komme es nach dem Vorfall vom Dienstag zu keinen Produktionsaufällen. Man arbeite mit einer anderen Kühlwasserleitung weiter.