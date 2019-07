von sk

Grenzach-Wyhlen (sk) Zum vierten Mal lädt Roche am kommenden Samstag zum Baustellentag auf der Kesslergrube ein und ermöglicht so Einblicke in die Altlastensanierung. Auch dieses Jahr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, teilt das Unternehmen dazu mit.

Seit dem letzten Baustellentag hat sich einiges getan: Im November 2018 wurde die Rückverfüllung des Baufeldes Nord mit frischem Erdmaterial abgeschlossen. Im Januar haben die Sanierungsarbeiten auf dem zweiten von insgesamt drei Baufeldern, dem Baufeld Süd, begonnen. „Die Arbeiten verlaufen aktuell weitgehend nach Plan“, wird Richard Hürzeler, Gesamtprojektleiter und globaler Roche-Verantwortlicher für Umwelt und Altlasten, in der Mitteilung zitiert. Zum ersten Mal bietet Roche am Baustellentag stündlich einen Chemieunterricht für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren an. Unter fachkundiger Leitung eines promovierten Chemikers erfahren die Kinder und die sie begleitenden Erwachsenen Wissenswertes zum Thema Wasser. Eines der weiteren Highlights sind die stündlichen Führungen über das Sanierungsgelände. Die rund 45-minütige Tour ermöglicht unter anderem Einblicke in die Einhausung und eine Besichtigung der Grundwasserreinigungsanlage. Kleine und große Baustellen-Fans können unter fachkundiger Anleitung schwere Baumaschinen bedienen. Außerdem ist die DSM-Werksfeuerwehr vor Ort und bietet Besuchern mit ihrer Teleskopmastbühne eine Aussicht über das Sanierungsgelände. Food-Trucks sorgen für ein Angebot an kostenlosen Speisen und Getränken.

Roche empfiehlt für den Besuch des Baustellentags festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung. Da nur sehr wenige Parkplätze vorhanden sind bittet Roche die Besucher, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Plätze für die geführten Touren und den Chemieunterricht für Kinder sind begrenzt. Für diese Sonderveranstaltungen ist jeweils eine Anmeldung erforderlich.

Baustellentag an der Kesslergrube: Samstag, 13. Juli, von 10 bis 16 Uhr, Heerweg 1. Anmeldung im Internet:

https://kesslergrube.de/perimeter1/baustellentag2019