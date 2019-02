von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Die Roche Pharma AG verzeichnet für das Jahr 2018 zwar einen leichten Umsatzrückgang, dennoch ist die Mitarbeiterzahl nochmals gestiegen. 1507 Menschen aus 27 verschiedenen Nationen arbeiten am Standort Grenzach. Für sie war das vergangene Jahr ein spannendes, denn althergebrachte Arbeitsabläufe wurden radikal verändert. Auch die Digitalisierung trägt dazu bei, dass sich das Arbeitsumfeld verändert.

Ausprobieren und experimentieren gilt nicht nur für die pharmazeutische Forschung, sondern auch für andere Arbeitsprozesse im Konzern. Und für Pressekonferenzen: Vorstand Hagen Pfundner wurde dem diesjährigen Standortgespräch zunächst per Tablet zugeschaltet, bevor er in Person den Konferenzraum im hölzernen Pavillon betrat.

Dieser 900 Quadratmeter große Bau wurde im Frühsommer vergangenen Jahres fertiggestellt und dient dem Unternehmen als Experimentierfläche, bevor im Jahr 2020 das Flexible Office Building fertig gestellt sein wird. Die Bauarbeiten an dem Gebäude – Kostenpunkt: 2,6 Millionen Euro – schreiten seit dem Spatenstich im Oktober voran. „Nächste Woche wird die Bodenplatte gegossen und dann wachsen wir in die Höhe“, sagt Jochen Klein, Head of Procurement and Site Management. Zeitverzug gibt es keinen, auch wenn Roche ähnliche Schwierigkeiten bei der Vergabe einzelner Gewerke hat, wie andere Bauherren auch. „Von 20 angeschriebenen Firmen geben vielleicht fünf ein Angebot ab“, so Klein.

Die ersten Erfahrungen im Pavillon sind gut, Gesamtprojektleiter Rainer Erny auf Nachfrage erklärt. „Das Feedback der Mitarbeiter ist wichtig.“ Denn in dem Bau 18 – wie der Pavillon in Anlehnung an die Ideenschule Bauhaus, in der unterschiedliche Disziplinen gleichberechtigt zusammenarbeiten, heißt – werden Arbeitsstrukturen auf den Kopf gestellt.

Statt eines eigenen Schreibtischs können sich die Mitarbeiter freie Arbeitsplätze wählen, für persönliche Dinge, wie Taschen, Lunchboxen oder Notebooks stehen Spinde bereit. Die Schreibtische, die nach jedem Arbeitstag wieder komplett geräumt werden müssen, sind individuell höhenverstellbar, Webcams ermöglichen Videokonferenzen, selbst die Beleuchtung reagiert intelligent, je nach Tageszeit oder Anzahl der Mitarbeiter. Neben Großraumbüros stehen einzelne Kabinen für konzentriertes Arbeiten allein oder in kleinen Gruppen zur Verfügung und ein Ruheraum mit Liege ermöglicht den Power-Nap – einen kurzen Mittagsschlaf. „Wir wollen innovativer werden in unseren Arbeitsprozessen“, sagt Pfundner.

Dazu zähle auch, Hierarchien zu überdenken. „Wir haben alle Entscheidungsgremien abgeschafft, so dass Mitarbeiter mehr eigene Verantwortung spüren.“ So sollen Prozesse auch beschleunigt werden, denn der Innovationsdruck in der Branche ist hoch und die Zeiträume, in denen Roche einen Vorsprung am Markt hat, werden immer kürzer. Auch von starren Jour Fixes hat man sich verabschiedet. „Wir treffen uns situativ und themenbezogen.“

Die Digitalisierung verändert nicht nur Arbeitsprozesse und ist für Pfundner auch ein Mittel gegen Fachkräftemangel in der Region sein, sondern ermöglicht auch eine datenbasierte Forschung.

Im vergangenen Jahr hat Roche zwei Unternehmen übernommen, die für Pfundner perfekte Schnittstellen zum Portfolio von Roche sind. Zum einen Foundation Medicine, ein „Pionier“ in der genetischen Analyse von Krebserkrankungen, zum anderen Flatiron, führend in der Digitalisierung von Krankenakten und der Datenauswertung in der Routineversorgung. „Beide Unternehmen stammen aus den USA und wollen in Deutschland expandieren“, so Pfundner. Roche kenne sich mit den deutschen Gegebenheiten aus. „Wenn man es in Deutschland schafft, schafft man es überall“, sei ein geflügeltes Wort. Denn die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen birgt jede Menge Fallstricke. „In einem Bundesland dürfen Krankenakten 30 Tage aufbewahrt werden, in einem anderen 30 Jahre. Hinzu kommt Kirchenrecht, weil viele Häuser kirchliche Träger haben.“

Ziel ist, so Pfundner, aus den anonymisierten Daten eine globale Datenbank zu erstellen, in der Behandlungs-und Krankheitsverläufe gespeichert und ausgewertet werden können. „Damit können wir die Therapie noch individueller anpassen“, ist Pfundner überzeugt.