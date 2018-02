Grenzach-Wyhlen Roche Pharma: Der Konzern schaut nach Grenzach

Neben den beiden Bauprojekten am Campus verfolgt die Roche Pharma AG noch weitere Pläne für den Standort.

Im vergangenen Jahr hat Roche 120.Geburtstag in Grenzach gefeiert – zum nächsten Jubiläum wird sich das Gesicht des Geländes nachhaltig verändert haben. Im Oktober soll der Spatenstich für das neue Flexible Office Building (FOB) erfolgen, in das künftig „alle Energie fließen wird“ wie Vorstand Hagen Pfundner bei einem Pressegespräch am Dienstag erklärte. Damit und dem neuen Pavillon auf dem Gelände sind die Ressourcen und Pläne aber noch nicht erschöpft.

Der Campus

Im Dezember hatte Roche bekanntgegeben, rund 53 Millionen Euro in zwei neue Gebäude zu investieren. Der Pavillon, in dem künftig unter anderem neue Arbeitsweisen getestet werden sollen, wächst täglich und soll im Juni fertig sein. Für das FOB wird der Spatenstich im Oktober erfolgen, die Bauzeit ist auf zwei Jahre festgelegt. In dem Gebäude, mit 23 Metern das höchste auf dem Campus, werden künftig alle Meeting-Aktivitäten der 1145 Mitarbeiter zusammengeführt, das großzügige Foyer im Untergeschoss soll Besuchern Platz bieten. Die werden sich in Zukunft recht frei auf dem Areal bewegen können, denn der Zaun entlang der Emil-Barell-Straße wird abgebaut. „Im Gegensatz zu DSM unterliegen wir nicht der Störfallverordnung und brauchen den nicht“, erklärte Pfundner. Man wolle eine symbolische Öffnung zur Gemeinde hin erreichen, so Pfundner, wohlwissend, dass die neue Bundesstraße erneut für eine Trennung sorgen wird. „Die hatten wir durch die Gleise aber auch.“ Je nachdem, wie sich der Verkehrslärm der neuen Bundesstraße auswirke, werde man mit einer Begrünung arbeiten, um die Lärmbelastung gering zu halten.

Die Kesslergrube

Der von der Kesslergrube befürchtete Lärm in Form von Schwerlasttransporten ist hingegen ausgeblieben. Die Sanierung ginge so geräuschlos vonstatten, dass die Menschen sich fragten, ob überhaupt gearbeitet werde, so Pfundner. Das belastete Erdreich werde per Schiff und Bahn abtransportiert, ein Vorgang, der einen enormen Aufwand mit sich bringe. „Wir müssen Genehmigungen von drei Ländern einholen.“ Das hätte Jahre dauern können, alles laufe jedoch sehr kooperativ. Ende 2020 soll die Sanierung fertig sein, das renaturierte Gelände steht dann zur weiteren Nutzung bereit. „Wir sind da maximal frei.“ Es gebe Ideen und Optionen, aber noch keine konkreten Pläne. „Ich könnte mir dort zum Beispiel ein Ausbildungszentrum, auch mit anderen Firmen, vorstellen“, so Pfunder.

Die Mitarbeiter

Aktuell beschäftigt Roche am Standort Grenzach 1445 Mitarbeiter aus 20 Nationen, vor zehn Jahren waren es noch 1169. Laut Pfunder wird gerade an einem Konzept zu Ausbildungsinhalten gearbeitet, um zielgerichtet kaufmännische Berufe für den Standort auszubilden. Pläne für einen signifikanten Personalaufbau gebe es aber keine. Die Tendenz gehe zur Bestandswahrung mit leichtem Anstieg, wie Pfunder erklärte.

Dieser leichte Anstieg wird sich spätestens im Mai 2019 bemerkbar machen. Bedingt durch den Brexit werden die Roche-Mitarbeiter, die sich bislang in London um die europaweiten Zulassungsfragen von Medikamente kümmern, abgezogen. „Wir haben uns im Konzern dafür beworben und den Zuschlag erhalten“, so Pfundner. Dies sei als Vertrauensbeweis zu sehen, aber auch ein Zeugnis dafür, dass man sich am Standort hervorgetan habe.

Wie andere Unternehmen auch, kämpft Roche mit Facharbeitermangel und muss einiges bieten, „um Menschen aus Berlin, Hamburg oder Düsseldorf an den Hochrhein zu locken“. Dafür hat Roche kräftig investiert, etwa in den Umbau der Kantine (600 000 Euro) oder in die Erweiterung der Kindertagesstätte Ideenreich. Für 3,3 Millionen Euro werden aus 35 Plätzen rund 70. Die Kita sei übrigens ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht immer auf seine Mitarbeiter hören sollte. „In einer ersten Umfrage war die Reaktion auf den Bau eher zurückhaltend“, erinnert Pfundner. Als die Kita fertig gewesen sei, wurde Kritik laut, weil sie zu wenig Plätze biete. „Die Nachfrage liegt deutlich über dem Angebot.“

Im Übrigen gebe es in diesem Bereich eine tolle Kooperation mit Grenzach-Wyhlen und andere Gemeinden im Landkreis profitierten ebenfalls davon. „Viele Mitarbeiter, etwa aus Lörrach oder Schopfheim wollen ihre Kinder lieber in der Nähe des Arbeitsplatzes betreuen, so dass wir sogar für eine kleine Entlastung sorgen.“