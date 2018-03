Grenzach-Wyhlen Regio-Messe: Auftritt trägt Früchte

Die Gemeinde sucht bei der Regio-Messe gezielt nach Erziehern. Eine Bewerbung ist bereits eingegangen.

Grenzach-Wyhlen – Verwaltung und Gewerbe präsentieren sich noch bis Sonntag gemeinsam auf der 35. Regio-Messe in Lörrach. Die Verwaltung sucht diesmal als Arbeitgeber gezielt nach Erzieherinnen und eine Bewerbung ist auch schon eingegangen.

Am Wochenende drängen sich die Massen auf der Regio-Messe und in allen Hallen werden an den Ständen Produkte beworben oder gleich unter die Leute gebracht. Unter der Woche ist der Andrang, besonders vormittags, nicht ganz so groß, dann aber bietet sich die Möglichkeit zu einem intensiveren Einzelgespräch.

In Halle 5 ist der Gemeindeauftritt von Grenzach-Wyhlen zu finden. An neun Ständen präsentieren sich neun Tage lang die Gemeindeverwaltung und acht Gewerbetreibende. Unter den Firmen, von denen einige wie die Unternehmen Kilotherm oder Issler schon lange auf die Messe kommen, sind mit dem Hotelrestaurant Rührberger Hof und dem Baustoffhandel FenTech auch zwei neue Unternehmen, die die Messe als regionale Werbeplattform nutzen.

Die Gemeinde bewirbt wie in den vergangenen Jahren das touristische Angebot rund um Grenzach-Wyhlen, im Bereich Wirtschaftsförderung ist sie mit einem speziell für die Messe aufgelegten Shopping-Guide für das Grenzacher und das Wyhlener Zentrum unterwegs. Handwerk und Gewerbe, Dienstleister und Gastronomen listet der Flyer auf, der das Motto der Pfand-Gugge des Handwerker- und Gewerbevereins „Wir kaufen offline“ aufgreift. 100 Adressen in Grenzach und 50 Adressen in Wyhlen sind in den beiden Zentrumskarten des Shopping-Guides verortet. „Damit möchten wir zeigen, was Grenzach-Wyhlen im Angebot hat“, meint Silke d‘Aubert, die bei der Kommune für dieWirtschaftsförderung zuständig ist. „Nicht, was fehlt, sondern was wir haben, und das ist eine ganze Menge.“

Zudem tritt die Verwaltung auf der Regio-Messe auch als Arbeitgeber auf und hat diesmal gezielt den Fokus auf Erzieherinnen gelegt. „Das Schweizer Umland bietet uns kein Potential, daher ist der Landkreis Lörrach unser Zielgebiet“, erklärt d‘Aubert. Im Frühjahr 2019 wird die Kindertagesstätte Löwenzahn fertiggestellt und rund zehn Stellen gilt es, neu zu besetzen. Aktuell wird schon eine Erzieherin gesucht und zum Herbst braucht es noch weitere drei, weist d‘Aubert auf den hohen Bedarf hin. „Die Messe ist ideal, um kurzfristig auf uns aufmerksam zu machen“, sagt sie. Mit einem großen Roll-Up werden die potentiellen Arbeitnehmer auf das Angebot hingewiesen. D‘Aubert schätzt, dass es pro Tag zu drei solcher Gespräche kam.

„Wir haben auch schon die erste Bewerbung erhalten“, freut sich d‘Aubert. „In den vergangenen Jahren war das ein Nebeneffekt, aber wir haben keine offenen Stellen beworben.“ Hauptsächlich sind unter den Standbesuchern aber einfach am Ort Interessierte, auch viele Schweizer sowie Neubürger, die sich nach Freizeitmöglichkeiten erkundigen, und Alteingesessene, die sich nur den Auftritt anschauen möchten. Um weiteren Gewerbetreibenden aus dem Ort den Auftritt auf der Regio-Messe zu ermöglichen, stellt die Gemeinde einen Teil ihrer Fläche tageweise und kostenlos zur Verfügung, so dass neun weitere Gewerbetreibende sich zeigen konnten.

Am Freitag nutzte die Grenzacher Allianz-Versicherung diese Möglichkeit und präsentierte sich mit Pflege- und Zahnzusatzversicherungen. „Es ist super, dass es diese Möglichkeit gibt“, lobte Karin Schröter, die im Laufe des Tages noch interessante Gespräche erwartet. Die Firma Issler + Pütz ist auf der Messe mit einem eigenen Stand vertreten. Der Besucherandrang schwankt stark, meinte Michael Wunsch von der Firma, die auf der Messe speziell mit Rasenrobotern auftrat. „Man merkt das. An manchen Tagen kommen Kunden, die gezielt Informationen suchen, dann gibt es wieder Tage, wo alle möglichen Gruppen unterwegs sind und nur schauen wollen.“

Die Regio-Messe in Lörrach hat noch heute und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.