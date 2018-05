Grenzach-Wyhlen Radtouristen nehmen zu

Übernachtungszahlen sind leicht gestiegen. Hoteliers wünschen sich Anlaufstelle für Gäste

Im Schnitt haben Gäste in den vergangenen zwei Jahren 2,2 Tage in einem der Hotels in der Gemeinde verbracht. Ob das Geschäftsreisende oder Touristen waren, geht aus der Statistik nicht hervor, die Wirtschaftsförderin Silke d’Aubert unlängst im Hauptausschuss präsentiert hat. Mit zwei IBA-Projekten und weiteren Ideen soll der Tourismus jedoch gefördert werden.

Eine echte Tourismusgemeinde wird Grenzach-Wyhlen nicht werden, aber es gibt Potenzial, das besser genutzt werden kann und künftig soll, wie d’Aubert den Mitgliedern des Hauptausschusses vermittelte. Immerhin haben im Vergleich zu 2016 fast zehn Prozent mehr Gäste im vergangenen Jahr in der Gemeinde übernachtet – 50 685 Menschen buchten ein Bett, die Auslastung der Häuser stieg von 33,2 Prozent (2016) auf 35,9 Prozent.

Viele Gäste kommen mittlerweile mit dem Rad, wie Katrin Scheibner, Betreiberin des Hotels Villetta, feststellt. „Bei uns haben Radtouristen spürbar zugenommen“, sagt Katrin Scheibner. Mitverantwortlich für den Boom ist der Oberrhein-Römer-Radweg, der auf 140 Kilometern von Riegel nach Grenzach-Wyhlen führt oder umgekehrt. „Wir sind der Nullpunkt“, sagt Scheibner, die ebenso wie das Hotel Eckert mit der Route aktiv wirbt.

Das Hotel Villetta wiederum könnte ein guter Punkt werden, um Radtouristen, aber auch andere Gäste, mit Informationen über die Gemeinde und die Umgebung zu versorgen. „Das Hotel hat fast den ganzen Tag geöffnet, es gibt ein kleines Café, sie haben jetzt schon Erfahrung mit Radtouristen und sie liegen strategisch gut“, fasst Peter Endruhn-Kehr (FDP) die Vorteile zusammen, die aus seiner Sicht dafür sprechen, eine Touristinfo im Hotel einzugliedern. Auch Scheibner und weitere Hoteliers können sich das gut vorstellen und hatten diesbezüglich bereits ein Gespräch mit Bürgermeister Tobias Benz. „Natürlich müssen wir die Details wie Personalaufwand und so weiter noch besprechen“, so Scheibner. Vorübergehend wäre sie aber bereit, ihr Hotel dafür zur Verfügung zu stellen. So lange zumindest, bis die Neue Mitte Grenzach fertig ist. Dort sei dann der geeignete Platz für eine Tourist-Info, finden Scheibner und ihre Kollegen.

Wie interessant das Klientel der Radtouristen ist, spürt auch die Nachbarstadt Rheinfelden. Mit ausgewiesenen Touren und einem E-Bike-Verleih haben die Rheinfelder Touristiker auf den Trend reagiert. Die Tourist-Info bietet außerdem Leihräder und Kartenmaterial, über die Homepage können Radler einfach und bequem schauen, ob die Stadt noch ein Bett zur Verfügung hat oder ob sie eine Etappe weiter müssen – zum Beispiel nach Grenzach-Wyhlen, das per Fahrrad nur eine knappe halbe Stunde entfernt liegt. Nach Radwanderkarten wird Scheibner auch oft gefragt, umsonst kann sie diese jedoch nicht ausgeben. Ansonsten steht sie den Radtouristen mit Tipps für Restaurants, Busfahrplänen und Fahrradmechanikern zur Seite. „Eine kleine Mindestausstattung an Flickzeug haben wir auch.“

Auch d’Aubert setzt in ihrer Präsentation auf den Radtourismus, als anstehende Aufgabe nannte sie die Entwicklung der Dreiland-Radregion mit zwei IBA-Projekten: Rheinliebe und Dreiland. Für letzteres hat die Stabstelle im aktuellen Budget 1500 Euro zur Verfügung. „Überbewerten“ möchte Peter Endruhn-Kehr die touristischen Entwicklungsziele der Gemeinde nicht. „Wir sind und bleiben Industrieort.“ Aber eben einer mit einem guten Standort am Hochrhein und direkt vor den Toren Basels. Sicher könne man auch eigene ganz schöne Punkte bewerben, wie den Hornfelsen oder auch den Emilienpark mit dem neugestalteten Quellenhäuschen. „Aber für einen längeren Aufenthalt nur wegen Grenzach-Wyhlen reicht das natürlich nicht“, so Endruhn-Kehr. Das schaue man sich eben eher beim Durchfahren oder einem kurzen Zwischenstopp an.