Grenzach-Wyhlen RP genehmigt Power-to-Gas-Anlage

Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte muss nach Inbetriebnahme messtechnisch überprüft werden.

Grenzach-Wyhlen – Das Regierungspräsidium (RP) hat Energiedienst die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der Power-to-Gas-Anlage erteilt. Mit dem Bau hatte das Unternehmen auf eigenes Risiko und mit Erlaubnis der Behörde bereits im Dezember begonnen, die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten. Ende dieses Jahres soll der erste Wasserstoff produziert werden. Dann kann ED auch mit einem weiteren Stoff rechnen, den das Unternehmen nutzen möchte – Abwärme.

Die Genehmigung: „Wir freuen uns, dass nun die Genehmigung da ist“, wird Irene Knauber von ED in einer Mitteilung zitiert. „Die mit der Genehmigung verbundenen Auflagen des RP liegen in unseren Erwartungen.“ Das RP habe zum Beispiel gefordert, dass die Einhaltung der Lärm-Grenzwerte nach Inbetriebnahme messtechnisch überprüft werden. „Wir glauben an den Wasserstoff in der Energiewende und vor allem an dieses Projekt hier in Wyhlen“, so Knauber. „Daher haben wir auch ein Genehmigungsverfahren akzeptiert, das für eine Anlage dieser Größenordnung normalerweise nicht vorgesehen ist.“

Im Genehmigungsverfahren wurden mehrere Einwendungen, insbesondere von der „Bürgerinitiative Wasserkraftwerk am Altrhein“ und vom BUND erhoben, teilt das RP mit. „Letztlich konnten in besonderem Maße fundierte Einwendungen aus der Bevölkerung berücksichtigt werden“, schreibt die Behörde weiter. Dies werde auch dadurch deutlich, dass das Unternehmen bei der Frage der technisch und organisatorisch sicheren Betriebsweise über die rechtlichen Anforderungen hinausgegangen sei, so das RP weiter. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung und ihre Begründung liegt in der Zeit vom 5. April bis einschließlich 18. April beim Bürgermeisteramt und beim RP zur Einsichtnahme aus. Zudem kann die Entscheidung auf der Homepage des RP eingesehen werden.

Das Energiekonzept: Mit der Abwärme der Power-to-Gas-Anlage sowie des Kraftwerks möchte ED die umliegenden Neubaugebiete (Kapellenbach Ost, Fallberg Nord, ED-Baugebiet und das Wohnquartier Buchenweg) mit Energie versorgen – und zwar zu günstigen Preisen und CO2-neutral, wie Klaus Nerz und Jörg Bleile von ED dem Gemeinderat vorstellten. Ein ähnliches Konzept verfolgen DSM und die Gemeinde bei der Neuen Mitte Grenzach.

Während im Sommer und in den Übergangszeiten die Abwärme ausreicht, wird die Spitzenlast im Winter durch Holzpellets erreicht. Diese Anlage soll ebenfalls auf dem Areal des ED-Geländes realisiert werden. Walter Schwarz (CDU) wollte wissen, ob es für die künftigen Bewohner einen Anschlusszwang geben wird. Dies verneinte Nerz, wobei Bürgermeister Tobias Benz erklärte, bei den gemeindeeigenen Grundstücken den Anschluss über ED vorschreiben zu können. „Wir werden wettbewerbsfähige Preise haben“, so Nerz.

Herbert Flum (Freie Wähler) fragte, wie viele Bürger mitmachen müssen, damit sich das Projekt lohnt. Nerz erklärte, dass erfahrungsgemäß rund 70 Prozent in Neubaugebieten sich für einen ED-Anschluss entscheiden. „Wenn keiner mitmacht, macht es keinen Sinn“, räumte Nerz ein. Allerdings habe die Baufirma Weisenburger, die am Buchenweg 36 Einfamilienhäuser realisieren möchte, bereits Interesse angemeldet. Gleichzeitig möchte ED sein Mobilitätskonzept weiter ausbauen und Ladestationen für E-Autos, Carsharing, E-Fahrräder und E-Bürgerbusse zur Anbindung an die Bahn in den verschiedenen Gebieten stationieren.