Hausarzt Claus Albert geht Ende März in den Ruhestand. Die Suche nach einem Nachfolger bleibt erfolglos.

Eher zufällig kam Claus Albert in die Region und betrieb 30 Jahre lang seine Hausarztpraxis in Wyhlen. Jetzt geht er in den Ruhestand – ohne einen Nachfolger gefunden zu haben.

Seit 30 Jahren praktiziert Claus Albert schon als Hausarzt in der Gemeinde. Zwischen 600 bis 800 Patienten kamen pro Quartal zur Untersuchung in seine Praxis, die am Donnerstag kommende Woche schließt. Was aus der Praxis wird, weiß der Arzt noch nicht.

Er selbst freut sich auf seinen Ruhestand. Auf ihn warten Pflichten in Haus und Garten, meint er, und natürlich die Tiere. Albert und seine Ehefrau haben ein Pferd, einen Hund und vier Katzen. „Das soll nicht mehr so stressig in der minimalen Freizeit abgehakt, sondern mehr Zeit in Ruhe mit ihnen verbracht werden“, sagt Albert. „Und dann soll auch noch die ein oder andere Reise folgen. Langweilig wird uns nicht.“

Arzt ist der gebürtige Baden-Badener seit Oktober 1981. Im Anschluss an sein Studium trat er eine Stelle im Kreiskrankenhaus Rheinfelden an. „Der Zufall hat uns hierher verschlagen, das hätte auch anderswo in Baden-Württemberg sein können“, erzählt Albert. Ursprünglich wollte er nur zwei Jahre bleiben.

Es wurden dann doch mehr, bis die Praxis in Wyhlen an ihn herangetragen wurde. „Ich hatte noch gar nicht den Gedanken, mich niederzulassen. Und plötzlich musste ich mich in 14 Tagen entscheiden und dann war ich Hausarzt.“ Er meint, dass damals eine bestehende Praxis noch als sichere Grundlage galt. „Heute kann man damit niemanden hinter dem Ofen herlocken.“

Zum Ende hin ist seine Sprechstunde nochmal richtig voll geworden, nicht nur wegen der Grippewelle der vergangenen Tage, sondern weil zahlreiche Patienten kamen, um sich Rezepte erneuern zu lassen oder um auch nur „Auf Wiedersehen“ zu sagen. „Das hat in den letzten drei, vier Wochen Wellen geschlagen“, sagt Albert. Dazu kamen noch die Hausbesuche und die Bürokratie, so dass er nicht selten einen Zwölfstundentag ableistete.

Seine Patienten hatte Albert frühzeitig über die Schließung informiert, und er weiß, dass viele schon einen neuen Hausarzt gefunden haben. „Manche haben zu lange gezögert, die bekommen signalisiert, dass keine mehr aufgenommen werden können“, sagt Albert. Er vermutet aber, dass das Problem sich noch entschärfen werde, da andere Hausärzte noch abwarteten, bis seine Praxis geschlossen ist, bevor sie weitere Patienten aufnehmen. „Aber das wird immer eng, ohne Zweifel, weil die Köpfe, auf die es sich verteilt, immer weniger werden.“

Einen Nachfolger für die Praxis hat er über die üblichen kassenärztlichen Kanälen gesucht. Für eineinhalb bis zwei Jahre hatte er sie auch auf einer Online-Praxis-Börse eingestellt. „Da kamen auch Rückmeldungen, aber das wurde schon am Telefon konkret, dass daraus nichts wird.“ Er weiß, dass die Gemeinde ebenfalls eine Anzeige schaltete, aber eine direkte Unterstützung hat er nicht erfahren. Er vermutet, dass das Problem darin besteht, dass er eine Einzelpraxis führt, während heutzutage eher Gemeinschaftspraxen gesucht werden.

„Es mag sicher auch an den Verdienstmöglichkeiten liegen“, meint Albert. Der hausärztliche Sektor sei schon seit Jahren ein Stiefkind der Politik, das Vergütungssystem zu kompliziert und Fachärzte besser bezahlt, so seine Einschätzung. Das Problem der Nachfolge existiert deutschlandweit, daher denkt er nicht, dass es mit der nahen Schweiz zu tun hat. Die hohen Umsätze einer Praxis kämen eben nicht einem hohem Einkommen gleich, kritisierte er immer wieder auftretende Debatten über den Verdienst von Ärzten. Vielmehr werde noch immer nach der Gebührenordnung von 1996 abgerechnet. Da sind die Ärzte auf die Politik angewiesen.

Aber die Patienten schätzten ihre Hausärzte, ist sich Claus Albert sicher. Das erkennt er auch daran, dass beim Abschied schon Tränen geflossen sind.