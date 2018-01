Grenzach-Wyhlen Power-to-Gas: BI bleibt trotz Baubeginns am Ball

Energiedienst hat mit den Arbeiten für die Power-to-Gas-Anlage am Altrhein begonnen. Die Gegner warten den RP-Bescheid ab.

Grenzach-Wyhlen – Energiedienst hat vor wenigen Tagen mit den Bauarbeiten für die Power-to-Gas-Anlage am Wyhlener Altrhein begonnen. Zwar steht die endgültige Genehmigung des Regierungspräsidiums (RP) noch aus. Doch Unternehmenssprecher Alexander Lennemann rechnet täglich mit dem Bescheid – der positiv ausfallen sollte. Denn ansonsten müsste ED alles wieder zurückbauen. Und darauf wird die BI Wasserkraftwerk am Altrhein pochen, sollte der Fall eintreten.

BI-Sprecher Michael Kempkes dürfte der Blick von seinem Balkon seit einigen Tagen ganz und gar nicht gefallen. Das Fundament für die Halle der Power-to-Gas-Anlage direkt neben dem Wasserkraftwerk wurde gegossen, die Streben gesetzt und die Seitenteile stehen am Freitagmorgen bereit zur Montage. „Das geht jetzt schnell, in wenigen Tagen ist so eine Halle gebaut“, sagt Kempkes. In der Halle wird in Zukunft die Produktionsanlage für Wasserstoff und eine Forschungsanlage stehen.

Im Dezember hatte das RP Energiedienst die Erlaubnis erteilt, vorzeitig mit dem Bau zu beginnen. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von einem halben Jahr und gehen davon aus, dass wir die Anlage Ende des Jahres in Betrieb nehmen können“, so ED-Sprecher Alexander Lennemann.

Genau das aber will die BI nach wie vor verhindern – auch wenn es um die Gegner des Projekts in jüngster Zeit ziemlich ruhig geworden ist. „Wir sind aber nicht tot“, bekräftigt Kempkes im Gespräch mit dieser Zeitung. Gegen den vorgezogenen Baubeginn habe man jedoch keine Handhabe gehabt. „Wir müssen auf die Genehmigung des RP warten, erst dann können wir dagegen vorgehen.“ Und das möchte die BI nach wie vor. „Wir halten das Projekt an dieser Stelle nicht für genehmigungsfähig“, so Kempkes. Im Hintergrund bereite man sich weiter vor, auch wenn das nicht mehr mit so viel Öffentlichkeit geschehe wie noch im vergangenen Jahr.

Dass ED nun schon mit dem Bau begonnen hat, hat jedoch viele Unterstützer müde gemacht, wie Kempkes zugeben muss. „Viele haben gesagt: Jetzt könnt ihr doch eh nichts mehr machen.“ Doch die Flinte ins Korn werfen, kommt für Kempkes und den harten Kern der BI nicht in Frage. „Wir werden sehen, wer den längeren Atem hat – wir, oder ED.“ Und: „Der Kampf gegen Windmühlen ist schwierig, aber wir kämpfen.“

Für den Fall, dass die Genehmigung nicht erteilt werde, kündigt Kempkes an, auf den Rückbau zu pochen. „Wir halten nichts von laxen Versprechungen.“Allerdings sieht es danach nicht aus. Auf Nachfrage erklärt RP-Sprecher Matthias Henrich, dass die endgültige Genehmigung wohl noch vor Ostern erteilt werden wird. Und dass ein Unternehmen tatsächlich einmal einen begonnenen Bau wieder rückgängig machen musste, sei im Regierungsbezirk noch nie vorgekommen.

