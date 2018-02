vor 3 Stunden SK Grenzach-Wyhlen Polizeieinsatz bei Fasnachtsparty: 16-Jähriger reißt Toilettentür aus Verankerung

Im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung in der Hochrheinhalle in Wyhlen kam es in der Nacht zum Sonntag zu mehreren Straftaten, wie die Polizei mitteilt.