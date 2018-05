Grenzach-Wyhlen Pfarrgemeinde feiert ein Fest für ihren Patron St. Georg

Die Pfarrgemeinde Wyhlen feiert mit vielen Gästen Patrozinium und die abgeschlossene, beeindruckende Renovierung der Außenanlage.

Gleich mehrere Anlässe wurden am Sonntag in St. Georg, Wyhlen, gefeiert: das Patrozinium, der Abschluss der Außenrenovation der Kirche, die Einweihung der neugestalteten Außenanlage und das fünfjährige Bestehen des Baufördervereins St. Georg. Mit einem Festgottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Uwe Schrempp wurde der Festtag feierlich eröffnet.

Die Festansprache hielt Pater Eugen Frey vom Jesuitenorden, Basel. Er habe einen persönlichen Bezug zu St. Georg betonte er: Seine Mutter stammte aus Wyhlen und wurde in der Pfarrkirche St. Georg getauft. In seiner Predigt ging er vor allem auf den Patron der Kirche, den Heiligen Georg, ein. Musikalisch mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom katholischen Kirchenchor Grenzach-Wyhlen unter der Leitung von Matthias Reif mit Orgelbegleitung durch Elisabeth Mattes.

Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Michael Oertlin blickte in seiner Ansprache auf die Arbeiten an der Pfarrkirche St. Georg und rund um die Kirche zurück. Manch einer hätte die Befürchtung gehabt, dass es nach mehreren Unterbrechungen nicht weitergehe. Doch diese seien notwendig gewesen, „um mit den eingetretenen Unwägbarkeiten zurechtzukommen“. Die technischen Maßnahmen, insbesondere bei der Kanalisation, mussten angepasst werden, was sich auf die Kosten niederschlug und dadurch neue, zeitintensive Genehmigungsprozesse zur Folge hatte, sagte er. Oertlin dankte allen Spendern, dem Bauförderverein und insbesondere Pfarrgemeinderats-Mitglied Maria Deschler, ohne deren unermüdlichen Einsatz diese Außenrenovation gar nicht möglich gewesen wäre.

Dankesworte richteten auch Bürgermeister Tobias Benz und Architekt Andreas Steinröder an alle, die bei der Baumaßnahme mitgewirkt und sich engagiert hatten. Die Außensanierung und neu gestaltete Außenanlage sei ein großer Gewinn für den Ort, betonte Benz und sprach von einem „wunderbar gelungenen Ensemble im alten Wyhlener Dorfkern“. Ebenso würdigte er das „herausragende bürgerschaftliche Engagement“ des Baufördervereins. Architekt Steinröder erläuterte die Baumaßnahme mit den aufwändigen Putz- und Sandsteinarbeiten sowie der Dachsanierung. Architektin Melanie Dörflinger vom Architekturbüro Steinröder und Maria Deschler hätten diese Maßnahmen mit Maß, Herz und Verstand zum Erfolg gebracht.

Die Segnung der neugestalteten Außenanlage nahm anschließend Pfarrer Uwe Schrempp vor. Danach waren die zahlreichen Gottesdienstbesucher zum Pfarrfest mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen eingeladen. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Kirchenchor. Mehrere Chormitglieder wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Agnes Keser wurde für 40-jähriges und Willi Keller für 50-jähriges Mitwirken ausgezeichnet. Nicht anwesend waren Alois Pöllath (60 Jahre) und Karl Weber (70 Jahre).

Der Bauförderverein feierte im Rahmen des Pfarrfestes sein fünfjähriges Bestehen mit einem Luftballon-Wettbewerb für Kinder sowie der Verlosung eines Bildes der Himmelspforte.