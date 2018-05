Grenzach-Wyhlen Personenschifffahrt: Schiff ahoi in Grenzach

Für 170 000 Euro hat DSM den kaputten Dalben an der Anlegestelle repariert.

Nun ist er also auch offiziell eröffnet, der Anlegesteg für die Personenschifffahrt. Zwar legt bereits seit Eröffnung der Saison täglich das Fahrgastschiff auf dem Weg nach Rheinfelden an, ebenso bei der Rückfahrt. Am Freitagmittag trafen sich dort Peter Stalder, Geschäftsführer der Basler Personenschifffahrt, Bürgermeister Tobias Benz und Martin Häfele, Geschäftsführer der DSM in Grenzach.

Die „Schleusenfahrt“ ist die längste Linie hier am Rheinknie, Grenzach die einzige Anlagestelle des Basler Betreibers am deutschen Ufer.

Häfele ist gewissermaßen der Hausherr, auch wenn die Anlegestelle öffentlich zugänglich ist. Sie gehört zum Areal des alten Industriehafens. Nicht nur die Anlegestelle für den Personenverkehr gibt es, auch noch zwei weitere sind angeordnet. Beim Blick nach oben sieht man die beiden Ausleger der alten Förderanlage. Damit wurde früher von den Frachtschiffen Kohle fürs Kraftwerk entladen. Später folgte noch beachtlicher Umschlag von Chemikalien. Heute sind es noch einige wenige Schiffe im Jahr. Für Spezialchemikalien in großer Menge bleibt der Wasserweg immer noch der günstigste. Im vergangenen Jahr konnten keine Personenschiffe anlegen, denn der hintere Dalben war beschädigt. „Für uns war das wie eine Fahrerflucht,“ beschrieb Martin Häfele. „Der Dalben war eines Tages beschädigt, sogar erheblich, aber vom Verursacher weit und breit keine Spur.“

Doch das Unternehmen übernahm die Reparatur, sonst wäre kein Schiffsverkehr mehr am Personenanleger möglich gewesen. 170 000 Euro wandte DSM auf, um einen neuen Dalben zu installieren, eine Spezialfirma aus Offenburg führt dies aus. In sieben Meter Tiefe wurde er so im Felsen befestigt, dass er wohl nicht mehr so schnell einen Schaden davon trägt. „Wir haben dies gerne für die Einwohner unseres Standortes übernommen,“ meinte Häfele.

Bürgermeister Tobias Benz bedankte sich für diese Leistung. „Wir sehen darin einen gewichtigen Beitrag zur Aufwertung des Rheinufers in der gesamten Gemeinde,“ sagte er. Die Anlegestelle sei wohl einer der attraktivsten Abschnitte davon, eben weil sie das aktive Erleben des Flusses ermöglicht. Peter Stalder bekräftigte dies aus Sicht des Schifffahrtsbetriebes. „Wir freuen uns immer, wenn Fahrgäste am deutschen Ufer einsteigen,“ sagte er. „Wer sich gut informiert, weiß dass die Schiffsroute viele Varianten für abwechslungsreiche Ausflüge am Fluss bietet.“

Er wisse aber, dass die Ticketpreise für deutsche Fahrgäste doch sehr hoch sind. In der Schweiz gelte auch für die Schifffahrt das weit verbreitete Halbtagsabo. Zwar benötige es noch etwas Zeit, aber er könne versprechen, dass ein Preissystem angeboten werde, dass die Mitfahrt von Grenzach aus attraktiver werde. Etliche Einwohner nutzten am Freitagmittag das Angebot, anlässlich der Stegeröffnung eine kostenlose Fahrt nach Rheinfelden und zurück zu unternehmen. In der Regel übernimmt das Motorschiff „Christoph Merian“ diese Tour.

Abfahrt ist 12.30 Uhr, Abfahrt von Rheinfelden 14.14 Uhr und Rückkehr in Grenzach 15.15 Uhr, täglich außer montags bis zum 28. Oktober. An der Rheinallee oberhalb der Anlegestelle bestehen günstige Parkmöglichkeiten.