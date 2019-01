von Verena Pichler

Wer sein Auto unberechtigterweise auf einem Behindertenparkplatz abstellt, muss mit einem Strafzettel rechnen – 35 Euro kostet das Bußgeld in diesem Fall. Einen solchen Bescheid hat kürzlich auch Reimund Remmlinger bekommen, obwohl seine Schwiegermutter, die bei der Fahrt dabei war, zu 100 Prozent schwerbehindert ist.

Einkaufen mit der Mutter

Remmlinger hat den Vorfall in einem Leserbrief beschrieben: „Meine Frau war mit ihrer Mutter, Alter 93, 100 Prozent schwerbehindert, zum Einkaufen. Da am Emilienpark keine freier Parkplatz, außer dem Behindertenparkplatz, mehr frei war, parkte sie das Fahrzeug dort. Sie musste ihre Mutter dann bis in ihre Wohnung begleite, da sie nicht mehr alleine und dem Eingekauften zu Fuß sein kann“, so Remmlinger.

In dieser Zeit sei eine Kontrolle durchgeführt worden und der Familie flatterte eine Verwarnung ins Haus. „Trotz Einsendung des Schwerbehinderten-Ausweises und der Darlegung des Sachverhaltes hat die Gemeindeverwaltung kein Einsehen und behaart auf die Zahlung der Buße“, so Remmlinger weiter. Ihnen sei nichts anderes übrig geblieben als zu zahlen. „Aber das halte ich nicht für sehr bürgerfreundlich.“

Das Ordnungsamt erklärt die Hintergründe

Alessa Mutter, stellvertretende Ordnungsamtsleiterin der Gemeinde, bestätigt auf Nachfrage den Sachverhalt. „Wer auf einem Behindertenparkplatz parkt, muss eine Parkerleichterungskarte vorweisen, der Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht.“ Diese Karten gebe es beim Landratsamt, entweder in blau oder orange. „Letztere ist so ein Zwischending und berechtigt zum Beispiel auch, im eingeschränkten Halteverbot zu stehen.“ Um die blaue Karte zu erhalten, müssen einige Merkzeichen erfüllt sein. „Als alter Mensch schlecht zu Fuß zu sein, reicht nicht aus.“

Karte wird häufig vergessen

Häufig komme es vor, dass Autofahrer vergessen, diese Karte hinter die Windschutzscheibe zu legen. „Wenn diese sich nach Eingang der Verwarnung melden, und die Karte vorweisen können, muss das Bußgeld natürlich nicht bezahlt werden.“

Im vorliegenden Fall sei aber weder die orange noch die blaue Karte vorhanden gewesen. „Deshalb haben wir auf Zahlung der Buße bestanden.“ Sie erlebe es häufiger, dass viele Menschen glaubten, der Schwerbehindertenausweis reiche aus. „Die Hürden, eine blaue Parkberechtigungskarte zu bekommen, sind sehr hoch.“

Tipps zum Ausladen

Mutter weiß um die oft recht angespannte Parksituation rund um das Seniorenzentrum Emilienpark. Wer einen Bewohner in seine Wohnung begleiten oder beim Ausladen der Einkäufe helfen möchte, kann kurzzeitig im Wendehammer halten. „Dort gibt es eine Be-und Entladezone“, so Mutter. Um unnötigen Stress mit dem Gemeindevollzugsdienst zu vermeiden, sollte in einem solchen Fall das kurzzeitige Halten kenntlich machen. „Am besten man lässt die Autotüre auf oder hinterlegt eine Notiz“, empfiehlt Mutter.

Leser Reimund Remmlinger findet dennoch, dass die Gemeinde zu hart vorgegangen ist. Er schließt seinen Leserbrief mit den Worten: „Vielleicht ist die Gemeinde auf die Bußgelder zu sehr angewiesen, als dass sie, in einem begründeten Fall, auch einmal auf die Zahlung verzichtet könnte.“