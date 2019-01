von vep

Grenzach-Wyhlen (vep) Rund 80 Bürger waren gekommen, um den Ausführungen der Vertreter des Freiburger Regierungspräsidiums zur Ortsumfahrung zu folgen und um Fragen loszuwerden. Mehr als zwei Stunden nahmen sich die Planer Zeit, um zu informieren, aber auch, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. „Die Verzögerung ist eine schlechte Nachricht für Wyhlen. Das ist uns bewusst. Wir möchten aber auch um Verständnis werben“, sagte Abteilungspräsident Claus Walther.

Bürgermeister Tobias Benz hatte zu Beginn zu Fairness und Sachlichkeit aufgerufen und dieser Appell blieb nicht ungehört. Die Fragen der Bürger waren weitestgehend sachlich, auch wenn vereinzelt Begriffe wie schlampig, faul oder fadenscheinig fielen.

Auch die Gemeinderäte blieben bei der anschließenden Diskussion sachlich, aber kritisch. „Das geologische Gutachten haben wir bis heute nicht gesehen“, monierte Ulrike Ebi-Kuhn (CDU). Walther versprach, dies nachzureichen. Heinz Intveen (SPD) kritisierte den Informationsfluss. „2018 war nicht viel zu sehen von Ihrer Arbeit.“ Die Kommunikation sei nicht gut gelaufen. Er regte regelmäßige Treffen im Stil einer Werkstatt an, an dem sich neben Planern und Gemeinde auch Gemeinderäte und sachkundige Bürger beteiligen sollen. Auch solle in den öffentlichen Sitzungen regelmäßiger informiert werden. Der kommissarische Bauamtsleiter Rudolf Schartel kündigte an, dass in einer Aprilsitzung zum Stand der Hochwasserschutzplanungen berichtet werde.

Peter Weber (Freie Wähler) wollte wissen, ob man nun vor weiteren Überraschungen gefeit sei, etwa im Bereich des Sportplatzes. „Sind Sie sicher, dass Sie dort nicht auf weitere Abfälle stoßen?“ Dieter Bollinger verwies auf das Altlastengutachten des Landratsamts. Eigene Untersuchungen habe man in diesem Bereich nicht vorgenommen. „Erwartet den Süden der Siedlung durch den Bau mehr Lärm?“, fragte Weber außerdem. Es sei möglich, dass dieser Bereich bis zu den zulässigen Grenzwerten mehr Verkehrslärm bekomme, so Bollinger.

„Sie haben uns halbwegs den Wind aus den Segeln genommen“, befand Peter Endruhn-Kehr (FDP). „Wir sind gewillt, Ihren Ausführungen Glauben zu schenken.“ Ob dies auch die Bürger so sehen? Vorsichtig-optimistisch äußerte sich Monika Lehnertz nach Sitzungsende. „Die Informationen waren gut.“ Sie hoffe nur, dass es nun nicht zu weiteren Verzögerungen komme. Sollte der Abschnitt bis zum Wasserkraftwerk wirklich bis 2022 fertig werden, wären so zumindest die meisten Anwohner vom Straßenlärm entlastet. Die „bittere Pille“ müssten jedoch die Anwohner der Siedlung schlucken.

Daher verwundert es auch nicht, dass Harry Bachmann ankündigte, sich gegen eine vorzeitige Teilinbetriebnahme zu wehren. Er sei nach wie vor der Meinung, dass sehr wohl mit den Bauwerken Altrhein und Am Wasserkraftwerk jetzt begonnen werden könne. Die Ausführungen des RP seien mangelhaft gewesen, die Glaubwürdigkeit nicht mehr vorhanden.

Projektleiter Oliver Gassenmeier zeigte sich am Ende des Abends zufrieden. Selbstkritisch stellte er aber fest: „Diese Veranstaltung hätte viele Wochen vorher stattfinden müssen.“