Grenzach-Wyhlen Nilgans: Fremde Besucher im Freibad

Seit vergangenem Jahr beobachtet Betriebsleiter Massimo Pinto die Ausbreitung der Nilgans – und will sie schnell wieder los sein.

Grenzach-Wyhlen – Noch herrscht im Freibad Winterpause, außer dem Team um Bäderbetriebsleiter Massimo Pinto betreten keine Menschen das Areal am Rhein. Wohl aber allerhand tierische Besucher. Darunter auch Nilgänse und die bereiten Pinto ganz besonders Kopfzerbrechen. BUND und Nabu haben angekündigt, die eingewanderte Art in nächster Zeit genau beobachten zu wollen.

Die Ausbreitung

Die Nilgans hat es in den vergangenen Jahren mehrfach in große deutsche Zeitungen geschafft, auch die BZ hat über den Wasservogel bereits berichtet. Der Grund: Die Art gilt als potentiell invasiv und breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Hinzu kommt, dass sie sich in der Brutzeit ziemlich aggressiv verhält und kaum Scheu vor Menschen hat.

Ursprünglich war die Nilgans auf dem gesamten afrikanischen Kontinent beheimatet und kam im 18. Jahrhundert nach Europa – als Ziergeflügel. Ende der 1970er entwischte wohl eine Population aus den Niederlanden, seither verbreitet sich die Art rasant entlang des Rheins und seinen Nebenflüssen.

Wie bei jeder eingewanderten Art komme es darauf an, zu beobachten, wie sie sich gegenüber heimischen Arten verhält – sprich, diese verdrängt, erklärt der BUND-Vorsitzende Herwig Eggers. Dessen Vize Boris Krause, auch im Nabu aktiv, bestätigt, dass in der Doppelgemeinde immer wieder Nilgänse beobachtet wurden. „Allerdings scheinen sie jetzt dauerhaft da zu sein.“ Die Vögel wurden in der kleinen Bucht an der Salzlände gesichtet, aber auch auf Pferdekoppeln in Wyhlen. Und – so die Beobachtung von Bäderbetriebsleiter Massimo Pinto – seit vergangenem Jahr auch im Freibad.

Konflikt Freibad

Mit gefiederten Besuchern kennt sich Pinto aus. Vor etwa drei Jahren war es eine Schwanenfamilie, die den Bademeistern zusätzliche Arbeit bescherte. „Rund eine Stunde am Tag haben wir allein darauf verwendet, den Kot der Tiere einzusammeln“, so Pinto auf Nachfrage. Nicht nur die Liegewiese war davon betroffen, sondern auch die Becken, in denen die Schwäne ihre Runden drehten. Für Pinto ein Problem, denn über den Kot der Tiere kann auch das für den Menschen gefährliche Colibakterium ins Wasser gelangen. „Dessen Werte müssen stimmen, sonst macht mir das Gesundheitsamt den Laden dicht“, so Pinto. Abgesehen von der Wasserqualität, hätten sich die Besucher auch am aggressiven Verhalten der Tiere gestört. Die Schwäne seien irgendwann abgezogen – ebenso eine große Kolonie Raben – dafür fühlt sich nun eine Gruppe von Nilgänsen im Freibad heimisch. Zum ersten Mal aufgefallen sind sie Pinto in der vergangenen Saison. „Erst waren sie mit ihren fünf oder sechs Jungtieren im hinteren Bereich bei den Grillplätzen. Innerhalb weniger Tage sind sie bis zum Planschbecken vorgedrungen.“ Verscheuchen lassen sich die Gänse nicht – anders als normale Enten. „Mit denen haben wir gar keine Probleme, die sind scheu.“

Die Hoffnung, dass die Nilgänse nur ein einmaliges Gastspiel gegeben haben, hat sich für Pinto zerschlagen. „Vergangene Woche, als Schnee auf den Wiesen lag, habe ich überall deutlich die Spuren gesehen und gedacht: Sie sind wieder da.“ Die Bürgerin Susann Schmidt hat die Tiere fotografiert und in der lokalen Facebook-Gruppe „Wyhlen“ hochgeladen. Dort hat sich eine lebhafte Diskussion entwickelt und besonders das Beispiel Frankfurt erhitzt die Gemüter.

Beispiel Frankfurt

Im vergangenen Jahr hat die Stadt am Main einen drastischen und nicht unumstrittenen Schritt getan, um den Nilgänsen Herr zu werden. Bis zu 100 Tiere hatten sich im Bretanobad – Europas größtem Freibad – niedergelassen. Im Kot der Tiere wurden Salmonellen nachgewiesen, die besonders für Kleinkinder und Senioren gefährlich werden können. Mit verschiedenen Methoden hat die Stadt versucht, die Tiere loszuwerden, allerdings ohne den gewünschten Erfolg.

Letztlich hat sie einen Jäger beauftragt, der mit sogenannten Vergrämungsschüssen die Tiere vertrieben hat. Dabei hat er wenige Gänse erlegt, durch den „Lerneffekt“ sind die übrigen abgezogen. Von Frankfurter Verhältnissen ist die Doppelgemeinde noch weit entfernt – allerdings vermehrt sich die Art schnell und gilt als „durchsetzungsfähig“, so Krause. In der Natur bedrängen die Nilgänse aktuell die ebenfalls eingewanderten Rostgäste, Enten scheinen derzeit noch nicht belästigt zu werden, so Krause.

Noch ist nicht klar, wie viele Tiere sich in der Doppelgemeinde niedergelassen haben, in Deutschland insgesamt schätzt man die Zahl auf etwa 10 000 Brutpaare „Der Vogelzug ist noch nicht ganz abgeschlossen“, so Eggers. Er hält von der Jagd als Lösung nicht viel. „Die Nilgänse sind mobil, die kommen doch wieder“, so Eggers. Gleichwohl hat er Verständnis für den Konflikt zwischen Mensch und Tier im Freibad.

„Wir müssen nach machbaren Lösungen suchen“, so Eggers. Die erhofft sich auch Massimo Pinto. Er wird nun den Kontakt zur Gemeinde suchen und auch Revierförster Markus Dischinger fragen, ob ein Abschuss gegebenenfalls möglich ist. „Ich bin ein absoluter Tierfreund, aber im Freibad geht das Wohl der Menschen vor.“

Noch haben er und seine Mitarbeiter alle Hände voll im Hallenbad zu tun. Aber in wenigen Wochen beginnen die Vorbereitungen für die Freibadsaison. „Bis dahin muss uns was eingefallen sein“, sagt Pinto.