Grenzach-Wyhlen Neues Hotel: Gemischte Gefühle fürs Hörnle

Ortsansässige Hoteliers befürchten durch die neue Hotelkette, die sich am Hörnle ansiedeln will, einen Preiskampf. Die Personalsuche wird zum Thema werden.

Grenzach-Wyhlen (vep) Weitere 140 Betten und 30 Apartments sollen ab 2021 für Gäste im Dreiländereck zur Verfügung stehen, wenn die Kette Novum Hospitality am Hörnle ihr Haus eröffnet. Unter den Betreibern kleinerer Hotels in Grenzach-Wyhlen hat diese Nachricht keine Freude ausgelöst.

Ein Haus in dieser Größenordnung ist ein Novum für die Gemeinde. „Und damit müssen wir jetzt leben“, sagt Paul Düster vom Rührberger Hof. Zum Vergleich: Er kann in 19 Zimmern und drei Ferienwohnungen 40 Gäste unterbringen. Von dem neuen Mitbewerber erwartet er zumindest zu Beginn einen Preiskampf. „Wir müssen dann eben mit anderen Dingen punkten“, so Düster, der unter der Woche zu rund 80 Prozent Geschäftsreisende beherbergt, aber auch viele Privatreisende kommen ins familiengeführte Landhotel. „Wir sind ein etabliertes Haus mit guter Küche und gutem Personal.“ Er fragt sich zudem, welche Auswirkungen das Großhotel auf den ohnehin angespannten Fachkräftemarkt haben wird. „Vielleicht werben die unsere Leute ab, vielleicht wir aber auch ihre“, so Düster mit einem kleinen Lachen.

Ob der neue Mitbewerber genug Personal findet, ist Katrin Scheibner relativ egal. Sie betreibt das 30-Betten-Haus Villetta an der Basler Straße und macht sich viel mehr Sorgen um das zu erwartende „Preisdumping“. „Die Verbundhotels können das forcieren und werden zu Beginn bestimmt keine ortsüblichen Preise verlangen“, so Scheibner auf Nachfrage. Die Frage sei, wie lange die kleineren Häuser im Ort das aushalten, bevor sie kaputtgehen. Diese Sorge haben sie und ihre Kollegen auch in die Gemeinderatsfraktionen getragen. „Wir haben eine Präsentation gezeigt, aber die Entscheidung ist nun so gefallen.“ Wie sich der Neubau auf dem Toka-Areal letztlich auswirken wird, könne nun noch niemand abschätzen, aber: „Positiv ist es nicht.“

Positiv findet Rainer Wiedmer zunächst, dass mit der Novum Hospitality eine „tolle Hotelkette“ kommt, und nicht eine „bei der selbst die Steckdosen immer am gleichen Platz sind“, so der Betreiber des Hotels Eckert. „Die sind wirklich innovativ und machen nicht nur Standard.“ Gleichwohl ist er der Meinung, dass der Bedarf an Betten im Dreiländereck schon ziemlich gestillt ist. „Die Kollegen in Basel, Lörrach und Weil am Rhein haben bereits aufgerüstet.“ Und schon jetzt sei es längst nicht mehr so, dass zu Messezeiten jedes Haus voll belegt ist – auch nicht bei der Basel World, der größten Uhren-und Schmuckmesse, die Ende März stattfindet. „Zwei Kollegen aus Weil am Rhein haben mich angerufen und gesagt, dass sie noch Zimmer frei haben, falls ich Gäste nicht unterbringen könnte“, beschreibt Wiedmer die Lage. Er kann in seinem Vier-Sterne-Haus rund 75 Gäste empfangen und ist mit dem Hotel zum Ziel der größte Hotelier am Ort. Dessen Chef, Afrim Banholzer, hatte sich bereits 2014 – als die Pläne fürs Hörnle konkreter wurden – sehr kritisch gegenüber geäußert.

Die Hotelgruppe Novum Hospitality hat ihren Sitz in Hamburg und betreibt bereits acht Häuser der Marke „niu“. Nach aktueller Planung ist der Baustart in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorgesehen. Anfang 2021 soll das neue Hotel die ersten Gäste empfangen.