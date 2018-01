Grenzach-Wyhlen Narrenzunft: Bronze, Silber, Gold und e halbs Läbe

Vize-Narrenvogt Marcus Schaer ehrt beim Zunftabend verdiente Mitglieder. Den Verbandsorden erhält Peter Zimmermann.

Grenzach-Wyhlen (vep). Das erste von drei Zunftabend-Wochenenden hat die Narrenzunft Grenzach hinter sich gebracht. Einigen Mitglieder wird der Premiereabend 2018 nicht nur wegen des Erfolgs in Erinnerung bleiben, sondern auch, weil sie eine besondere Ehrung bekommen haben.

Denn Marcus Schaer, Vize-Narrenvogt des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte hatte Bronze Silber und Gold im Gepäck sowie den Orden „E halb’s Läbe“ mitgebracht. Den bekommen Narren, die seit mindestens 44 Jahren einer Zunft angehören – bei Günther Haberer sind es sogar schon 51. 1967 trat er der Narrenzunft Grenzach bei, seine ersten Sporen verdiente er sich bei den Dängeligeistern, seit 2009 gehört Haberer dem Zunftrat an. Die Dängeligeister waren auch der Beginn der närrischen Karriere von Tobias Stoll. Seit 1993 ist er Mitglied der Zunft und in das Amt des Kassierers stecke er viel Herzblut, wie Schaer betonte. Dafür gab’s den Verbandsorden in Bronze.

Gleich an drei Zunftmitglieder verteilte Schaer den silbernen Orden: Oliver Becker, seit 1989 in der Narrenzunft, gefiel dem Publikum beim Zunftabend besonders in der Rolle des Bürgermeisters und Schaer attestierte: „Du spielst von Jahr zu Jahr besser, das ist wirklich super.“ Erfahrung hat Becker allemal, schließlich ist er seit 1994 offizieller Zunftspieler. Ein Jahr zuvor trat Thomas Schwab in die Narrenzunft ein, kümmert sich unter anderem ums Programmheft, die Homepage und steht natürlich auf der Bühne. Dass die sich passend zu den verschiedenen Nummern präsentiert, dafür zeichnet Ernst Niepmann als Chef der Kulissenbauer verantwortlich. Niepmann trat 1991 in die Zunft ein und glänzt auch auf der Bühne. Ohne einen aber wäre es auf der Bühne still und dunkel.

Unter großem Applaus verkündete Schaer, dass Peter Zimmermann, Licht-und Tontechniker der Zunft, für seine jahrzehntelange Arbeit im Hintergrund den Verbandsorden in Gold überreicht bekommt.