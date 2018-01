Grenzach-Wyhlen Narrenbausteller sorgen für Spektakel

Auf dem Platz der neuen Mitte wird am Samstag die Fasnacht eröffnet. Es wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Grenzach-Wyhlen – Am Samstag ist es wieder soweit. Mit einem großen Spektakel wird ab 11 Uhr bereits zum fünften mal der Grenzacher Narrenbaum auf dem Platz der neuen Mitte aufgestellt. Um das Event besser organisieren zu können, hatte sich vor zwei Jahren der Verein der Grenzacher Narrenbaumsteller gegründet. Und die Verantwortlichen sorgen auch in diesem Jahr nicht nur für den Baum, sondern auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Auf einer Showbühne werden über den Tag verteilt sieben Guggenmusiken auftreten und für gute Stimmung sorgen, für und Speis und Trank ist selbstverständlich gesorgt. Außerdem soll es wieder ein Gewinnspiel geben: Wer die Höhe des Baumes richtig einschätzt oder dem Wert am nächsten kommt, erwartet ein Überraschungsgewinn.

Hinter diesem Spektakel steckt viel Arbeit. So muss das wichtigste Utensil, der Narrenbaum, erst einmal ausgesucht, geschlagen und aus dem Wald gebracht werden. Am Drei-Königs-Tag trafen sich dafür in aller Frühe rund 20 gut gelaunte Mitglieder des Vereins der Narrenbaumsteller, um den bereits im Vorfeld ausgesuchten Baum gemeinsam aus dem Gemeindewald zu holen. Tatkräftig unterstützt wurden sie von Michael Klein, der dem Baum mit der Kettensäge zu Leibe rückte und seinen Traktor samt Seilwinde zur Verfügung stellte. Nach ein paar Startschwierigkeiten war der Baum dann doch schnell gefällt und mittels Seilwinde an den Waldweg gezogen. Trotz modernster Technik mussten die Männer nun kräftig anpacken,.

Gemeinsam entfernten sie die Äste, drehten dem Baum dann um und machten ihn schließlich an dem eigenhändig gebauten Anhänger fest. Trotz guter Laune mag der ein oder andere bei dieser schweißtreibenden Arbeit ein bisschen wehmütig an die Zeiten zurückgedacht haben, in denen immer derselbe Stamm verwendet und nur ein neuer Dolder aufgesetzt wurde.

Nach getaner Arbeit und dem obligatorischen Gruppenfoto galt es, den Baum sicher vom Neufeld zum Freibad zu bringen. Dank des Feiertags und der frühen Uhrzeit waren die Straßen leer und der Baum erreichte unbeschadet sein Ziel. In mühevoller Handarbeit schälten die Narrenbaumsteller in den darauffolgenden Tagen, im Schutz eines Vordaches, die Rinde ab und bereiten den Baum soweit wie möglich.

Seinen letzten Schliff und den fasnächtlichen Schmuck erhält er dann am kommenden Samstag, kurz bevor er zum Festplatz gebracht und aufgestellt wird.

Das Narrenbaumstellen findet am Samstag, 27. Januar, ab 11 Uhr, statt. Ort: Zielmattenhalle, Scheffelstraße.