von Ralf H. Dorweiler

In einem Industriebetrieb in Pratteln ist es am Sonntagabend zu einem Großbrand gekommen. Weithin sichtbar war die dunkle Rauchsäule. Bei Messungen in Grenzach-Wyhlen wurden keine gesundheitsgefährdenden Stoffe in der Luft gefunden. Der Vorfall wird dennoch ein Nachspiel haben, denn die deutsche Seite ist mit dem Informationsfluss nicht zufrieden, wie Jürgen Käuflin, der Leiter des Ordnungsamts auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte.

Kurz nach 20 Uhr brach das Feuer im Galvanisierungsunternehmen Galvaplast in Pratteln aus. Nach der Löschung des Brands gegen 1 Uhr in der Nacht ist das Gebäude einsturzgefährdet. Ein Feuerwehrmann kam kurzzeitig wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Ansonsten gab es keine Verletzten. Messungen ergaben laut Schweizer Behörden keine Anzeichen für giftige Stoffe.

Sorge um die Gesundheit

Die dunkle Rauchsäule führte allerdings bei Bürgern der Schweiz aber auch auf deutscher Seite zu Sorge um die Gesundheit. In Grenzach-Wyhlen war das Gewerbegebiet Fallberg kurzzeitig von Rauch betroffen, ansonsten herrschten aber laut Jürgen Käuflin nördliche Winde vor, die den Rauch von Grenzach-Wyhlen wegdrückten. Trotzdem gaben die zum Krisenfall zusammengekommenen Kräfte im Rathaus über die Internetseite frühzeitig die Empfehlung aus, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

„Wir haben durch eigenes Feststellen von dem Vorfall mitbekommen und bereits um 20.56 Uhr mit dem FLZ, dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Freiburg gesprochen“, erklärt Käuflin den zeitlichen Ablauf. Dort habe man aber noch nicht viel gewusst. Insgesamt habe es sich als schwierig herausgestellt, an Informationen aus der Schweiz heranzukommen. Da man zunächst niemanden erreichen konnte, stellte das örtliche Lagezentrum um 21.13 Uhr eine Erstmeldung auf die Internetseite der Gemeinde, in der vorsorglich empfohlen wurde, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Trinatmeldung um 22.31 Uhr

Als um 21.45 Uhr von den Schweizer Behörden eine Presseerklärung an die Schweizer Medien herausging, war die deutsche Seite immer noch nicht informiert, so Käuflin. Erst um 21.48 Uhr gab es die offizielle Auslösung, dass es zu einem Zwischenfall gekommen sei, und um 22.31 dann die sogenannte „Trinatmeldung“. Diese ist ein Instrument, um Behörden von Deutschland, Frankreich und der Schweiz mit Informationen zu Zwischenfällen zu versehen. Im aktuellen Fall hätte die Meldung des Zwischenfalls vom Kanton Baselland an das Lagezentrum in Basel Stadt gegeben werden müssen. Von dort aus werden dann die deutschen und französischen Behörden informiert, die sich an die Kräfte vor Ort wenden.

Dass dies erst so spät passiert ist, missfällt Käuflin. Auch, dass zwar ein Regiomesstrupp in der Schweiz zu Luftmessungen ausgeschickt wurde, nicht aber auf der so nahen deutschen Rheinseite. Für Käuflin Grund genug, die Abläufe in der Kommunikation noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Das Lagezentrum in Grenzach-Wyhlen hatte über die integrierte Leitstelle selbständig einen Luftmesstrupp der Feuerwehr Rheinfelden angefordert. Auch die Daten dieses Messtrupps hatten keine Anzeichen für Giftstoffe in der Luft ergeben.

Verhaltensempfehlungen an die Bevölkerung

Wenn es Anlass gegeben hätte, von einer Gefährdung für die Bevölkerung ausgehen zu müssen, so Käuflin, wäre Sirenenalarm ausgegeben worden. Eine solche Großalarmierung zieht eine Menge an Folgen nach sich. Zum Beispiel werden Bahn- und Busverkehr sofort eingestellt. Da der Wind aber für Grenzach-Wyhlen günstig stand und die Informationslage keinen Anlass gegeben hatte, wurden zunächst nur Verhaltensempfehlungen ausgegeben.

Warn-App „Nina“

Käuflin rät, sich bei Zwischenfällen auf der Homepage der Gemeinde zu informieren. Ansonsten können Nutzer von Smartphones sich die Warn-App „Nina“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herunterladen. In diesem Fall sei aber keine Meldung über die App ausgegeben worden, da es zu keiner akuten Gefährdungslage gekommen war.