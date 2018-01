Grenzach-Wyhlen Muskelkraft gefragt: Grenzacher Narrenbaum wiegt fast eine Tonne

Zahlreiche Zuschauer lockten am Samstag die Grenzacher Narrenbaumsteller zur Neuen Mitte.

Dort hatten diese den Baum als Symbol der närrischen Herrschaft erst auf ihren Schultern zum Festplatz getragen und dann mit reiner Muskelkraft aufgestellt. Dabei kamen die rund 25 Narrenbaumsteller in Zimmermannskluft ganz schön ins Schwitzen, brachte der Baum mit seinen 21,70 Metern doch rund eine Tonne auf die Waage. Am Schluss der rund einstünden Show schien es für eine Schrecksekunde sogar fast so, als würde der Baum vornüber fallen, aber die routinierten Profis hatten alles im Griff.

Für Stimmung sorgten sieben Guggenmusiken und neben dem breiten Angebot an Essen und Getränken den ganzen Tag zum Verweilen einluden. Einen scherzhaften Gruß hatten wieder einmal die Wyhlener Narren im Vorfeld hinterlassen. So wurde in der Nacht zuvor ein kleiner Narrenbaum auf dem Platz der neuen Mitte aufgestellt – gesichert mit einem Bauzaun, dem roten Punkt und allerhand frechen Schildern.