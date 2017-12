Grenzach-Wyhlen Musikvereins Wyhlen verteilt Nüsse für Aschenbrödel

Gelungenes Jahreskonzert des Musikvereins Wyhlen. Die Sonderehrennadel geht an Walter Brender, der seit 75 Jahren im Orchester spielt.

Das Jahreskonzert des Musikvereins Wyhlen war wieder eine gelungene Sache. Tolle Musik war zu hören, etliche bekannte Melodien in zum Teil ungewohnten und überraschenden Arrangements. Ein durchgängiges Thema gab es zwar diesmal nicht, dennoch dominierten Musiken aus bekannten Filmen.

Nicht ohne Grund lagen auf den Tischen vielfach drei Haselnüsse. Der Titel „Küss mich, holt mich, lieb mich“ aus dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ war sicherlich der Höhepunkt im ersten Teil des Konzerts. Mit der Sängerin Kim Schmidt erlebte das Orchester nochmals eine hörenswerte Bereicherung. Der sehr kräftige Beifall nach diesem Stück regte Orchester und Solistin an, die letzte Strophe nochmals zu wiederholen.

Dennoch sollten die anderen Werke dieses Programmteils nicht untergehen, durchweg anspruchsvoll wurden sie mit sehr unterschiedlichen Dominanzen der Register gespielt. Der zweite Teil des Konzerts umfasste fünf Stücke, unter drei Filmmusiken war auch die weltbekannte Melodie aus dem „Polarexpress“. Kim Schmidt hatte hier einen weiteren gelungenen Auftritt mit „White Chrismas“ von Irving Berlin.

Das Konzert lebte durch seine enorme Vielfalt und die gute Mischung von anspruchsvollen und populären Titeln. Zum Auftakt hatte der Nachwuchs gespielt, dem „Puste-Drum-Orchester“ Chören zur Zeit 16 Kinder und Jugendliche an. Auffallend ist, dass darunter die Kinder zahlreicher Aktivmusiker sind. Das beweist doch, wie fest verankert die Musik in etlichen Familien ist. Dirigent Edgar Kaiser führte sowohl das „Puste-Drum-Orchester“ als auch das Aktivorchester sicher und zum Teil temperamentvoll durch das Programm. Sehr respektvoll erkennt er die soliden Leistungen der Musiker sofort an und nimmt sich selbst immer wieder aus dem Beifall heraus.

Besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Walter Brender. Der 90-jährige Klarinettist hatte zwar auf das Spiel an diesem Abend verzichtet, da er zuvor einige Tage krank war, dennoch aber verfolgte er im Saal das Konzert. Seit nunmehr 75 Jahren spielt er aktiv im Orchester mit, gilt zu Recht als der „Grandsegnieur“ des Vereins. Nicht nur musikalisch, sondern auch in vielerlei Verantwortungen hat er er die Vereinsarbeit mitgestaltet, war sogar 25 Jahre lang Vorsitzender. Sabine Gampp erinnerte in sehr persönlichen Worten daran, wie sie bei ihm gewissermaßen das Laufen für ihre heutige Tätigkeit als Vorsitzende erlernte. Peter Häßler, Vorsitzender des alemannischen Blasmusikverbandes, überreichte Walter Brender die Sonderehrennadel mit Diamant. Sichtlich gerührt nahm Walter Brender den stehenden Beifall von Orchester und Zuhörern entgegen.

Martina Gais erhielt eine Ehrung für nunmehr 25 Jahre aktives Spiel. Außerdem wurden sieben Fördermitglieder des Vereins für langjährige Zugehörigkeit sowie fünf Jugendliche für das Erreichen der Leistungsabzeichen geehrt. Insgesamt zog sich der Abend allerdings sehr lange hin, das mag zum Teil an den doch recht umfangreichen Ehrungen mit der ziemlich langen Rede des Verbandsvorsitzenden gelegen haben. Anderseits war das Programm sehr umfangreich. Einen besonderen Gag hatten sich die Musiker für den Schluss vorbehalten, dann nämlich wurden drei mobile Schlagzeuge vor die Bühne gerollt und die talentierten Schlagwerker rissen mit ihrem Spiel das Publikum noch einmal richtig mit. Die etwa 550 Zuhörer waren begeistert. Die tolle Dekoration im Saal und die sehr reichlich ausgestattete Tombola setzten dem Abend eine würdige Krone auf.