Grenzach-Wyhlen Musikverein Wyhlen sucht neue Mitglieder

Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat der Verein 20 Mitglieder weniger. Ausbildungsleiterin Dagmar Bahner gibt ihr Amt nach sieben Jahren ab.

Grenzach-Wyhlen (mart) Nach sieben Jahren hat Ausbildungsleiterin Dagmar Bahner an der Hauptversammlung des Musikvereins Wyhlen ihren Rücktritt bekanntgegeben. Berufliche Gründe haben sie zu diesem Schritt bewogen, wie Bahner ausführte.

Das vergangene Jahr war für sie und die übrigen Mitglieder ein recht erfolgreiches. Die musikalischen Höhepunkte waren die Jahresfeier, das Probenwochenende, das Güggelifest oder das Doppelkonzert mit dem Roche Orchester Basel. Dennoch wünschte sich Vorsitzende Sabine Gampp für das nächste Jahr wieder eine verstärkte Anwesenheitsquote. Diese war mit 81 Prozent die schlechteste seit vier Jahren.

Für das nächste Jahr ist wieder einiges an Konzerten und Veranstaltungen geplant und das große Jubiläum in 2019 wirft bereits seine Schatten voraus. Auch die Mitgliederzahlen sind aktuell rückläufig, dem möchte der Verein mit einer verstärken Mitgliederwerbung und Jugendarbeit entgegenwirken.

Hier konnte Ausbildungsleiterin Dagmar Bahner auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Fünf Jungmusiker konnten dazu gewonnen werden, so dass im Verein aktuell 30 Kinder von zehn Ausbildern unterrichtet werden. Von diesen spielen 15 im Puste-Drum-Orchester (PDO), welches zwei Auftritte absolvierte und dem ein unglaublicher musikal

ischer Fortschritt bescheinigt wurde. Dennoch hofft der Verein auf weitere Anmeldung, besonders gesucht werden noch Kinder die Tiefes Blech oder Waldhorn spielen möchten. „Die Arbeit hat mir all die Jahre großen Spaß gemacht, die Jugendarbeit steht auf gesunden Füßen und und ich bin dankbar für die Zeit und dass ich so viel dazulernen durfte,“ so Bahner in ihrer Abschiedsrede. Ihre Aufgabe übernimmt künftig Tina Gais.

Kassiererin Renate Sammet-Grether konnte ihn ihrem Bericht einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen und hoffte auf stabil bleibende Mitgliedsbeiträge und Spenden. „Die Einnahmen werden dringend für die Jugendarbeit benötigt, aber auch Noten, Instrumente und Uniformen kosten Geld“, so Sammet-Grether.

Dirigent Edgar Kaiser lobte die musikalische Leistung des Vereins und freute sich auch über die Fortschritte des PDO. Dennoch:„Wir müssen aufpassen, viele Vereine sind heute nicht mehr spielfähig, und bei einem stärkeren Probenbesuch könnten wir noch ganz andere Musik machen“, so Kaiser.Die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Ebi-Kuhn hob die unbezahlbare Arbeit des Vereins hervor: „Die Veranstaltungen sind hier immer wieder ein Highlight, und wenn diese Leistungen, die ehrenamtlich erbracht werden, bezahlt werden müsste, wäre die Gemeinde arm.“

Wahlen

Vorsitzende: Sabine Gampp, Stellvertreter Martin Weis, Schriftführer Daniel Schuster (war Cornelia Aberle) Kassierer Renate Sammet-Grether, Beisitzer Aktive Dirk Joos (war Annette Issler-Kaltenbach, Beisitzerin Fördermitglieder Jutta Cannella, Ausbildungsleiterin Tina Gais (war Dagmar Bahner), Jugendvertrer: Celine Pairan (war Annika Bahner)

Ehrung für zehn Jahre:

Alexa Mutter, Celine Pairan, Alina Scheller, Niklas Senft, Jessica Wiepcke, Juliana Winkler