von Martin Eckert

Grenzach-Wyhlen – Unter dem Motto „Einer für Alle – Alle für einen“ feierte am Donnerstag das Musical „die 3 Musketiere“ der Musical Company des Lise-Meitner-Gymnasiums seine große Premiere. Es ist das mittlerweile sechste Stück, das die Organisatoren Thomas und Ulrike Vogt gemeinsam mit mehr als 100 Schülern der Klassen neun bis zwölf, Lehrern und freiwilligen Helfern in unzähligen Stunden und mit unendlich viel Herzblut auf die Bühne gebracht haben. Und das alles wohlgemerkt in ihrer Freizeit.

Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alexandre Dumas und handelt von dem jungen D‘Artagnan (Chiara Chambers) der in die Fußstapfen seines Vaters treten und ein Musketier des Königs (Tobias von Möllendorff) werden möchte. Dafür begibt er sich auf den Weg nach PaYorick Wheisris und trifft dort auf die drei Musketiere Aramis (Alisia Jovanovic, Lara Klatzka), Athos (Yorick Wheis), und Porthos (Simon Blümel). Gemeinsam müssen Sie eine Intrige des Kardinals Richelieu (Elvis Bejjovic) stoppen, der sich seiner Schergen Milady de Winter (Enna Fosseler, Maike Lahr) und Rochefort (Cosimo Petruzzi) bedient, um die Königin von Frankreich (Emma Gliesche, Isabell Schneider) in Ungnade zu stürzen. Dabei gibt es so manches Abenteuer und spannende Degengefechte zu überstehen. Zudem verliebt sich der junge Held in die schöne Constace (Sina Kowatzki, Romina Daszynski), was für eine ordentliche Portion Romantik auf der Bühne sorgt.

Jedes Mal, wenn man nach Inszenierungen der Musical Company wie „Swinging St. Pauli“ oder „natürlich Blond“ denkt, dass es besser nicht mehr geht, dann wird bei jedem neuen Stück nochmals eine Nuance draufgepackt. Wieder einmal muss der Vergleich mit den großen Musical Produktion wie in Basel oder Zürich nicht gescheut werden. Als Zuschauer musste man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass keine Profis mit einer langjährigen Ausbildung mit Tanz und Musik auf der Bühne stehen.

Das Team hatte dabei von Anfang an den Anspruch, so professionell wie möglich zu sein. So wurden eine kostspielige, aber professionelle Technik geliehen und externe Spezialisten involviert. Auch in der Live-Band spielen nur hochkarätige Musiker.

Das Ergebnis war grandios und sorgte für Begeisterung. Nach Ende der Darstellung gab es vom Publikum daher minutenlangen Applaus und stehende Ovationen. „Wahnsinnig“, „gigantisch“ und „der absolute Hammer“ waren nur ein paar der Wortfetzen, die aus den Reihen der begeisterten Zuschauer zu hören waren.

Auch die Darsteller waren überglücklich und lagen sich noch auf der Bühne erleichtert in den Armen. Danach feierten sie zusammen bei der wohl verdienten After Party, die bis spät in die Nacht ging. „Wir sind mit dem Ergebnis super zufrieden und sind glücklich das alles so toll geklappt hat“, sagte nach der Auftritt eine sichtlich erleichterte Ulrike Vogt.

Zur Premiere war extra der russische Konsul Andrey Basov aus Frankfurt angereist und überbrachte einen persönlichen Brief des russischen Außenministers Sergei Lawrow. Dieser dankte darin den Schülern für deren Verdienst um den russisch-deutschen gesellschaftlichen Dialog. Denn unter dem Motto „Musik für den Frieden“ war zuvor musikalisch-kulturelle Austauschprojekt zwischen der Musical-Company-LMG und der russischen Jugendtheatergruppe „Premier“ ins Leben gerufen worden. Die Company wird Ende August für zehn Tage nach Moskau und Twer reisen. Dort werden in Zusammenarbeit mit der Jugendtheatergruppe „Premier“ aus Twer gemeinsam Konzerte in Moskau und Twer stattfinden. Ende Oktober erfolgt dann ein Gegenbesuch in Grenzach-Wyhlen stattfinden, zu dem es ebenfalls gemeinsame Konzerte geben soll.

Weitere Aufführungen: Samstag: 20. Juli, und Sonntag 19. Juli, je um 20 Uhr in der Hochrheinhalle. Infos und Tickets im Internet:

http://www.musical-lmg.de