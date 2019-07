von Elena Borchers

Grenzach-Wyhlen – Es war ein Schock für alle Beteiligten. Nach der Premierenaufführung des Musicals „3 Musketiere“ am Donnerstagabend von Schülern des Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG) soll ein Vater seinen Sohn angeschrien und angegangen haben. Der Grund: Der Jugendliche spielte in dem Musical die Rolle eines Kardinals und trug ein Kreuz um den Hals, was sich nicht mit den religiösen Vorstellungen des Vaters verträgt. Schulleitung und Schule betonen, dass bereits klärende Gespräche stattgefunden hätten.

Der Vorfall

Was sich genau am Donnerstagabend in der Hochrheinhalle abgespielt hat, ermittelt die Polizei derzeit noch. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei ein Mann aus dem Publikum durch aggressives Verhalten aufgefallen. Mehrere Zeugen hätten berichtet, dass er seinen Sohn, der in dem Musical die Rolle eines Kardinals übernommen hat, nach der Aufführung körperlich angegangen habe.

Diese Aussage sei jedoch nicht bestätigt, so der Sprecher. Bürgermeister Tobias Benz hatte nach eigener Aussage am Freitag die Polizei über den Vorfall informiert. „Es ging einzig darum, Rücksprache zu halten, wie die Polizei den Vorfall einschätzt und zu sensibilisieren“, so Benz.

Stimme der Schulleitung

Laut Schulleiter Frank Schührer sei der Vater, der einen muslimischen Hintergrund habe, nicht damit einverstanden gewesen, dass sein Sohn auf der Bühne ein Kreuz als Symbol des christlichen Glaubens trug. Schührer war am Donnerstagabend selbst vor Ort, habe den Vorfall aber nicht direkt mitbekommen. „Ich habe nach der Aufführung einen Tumult mitbekommen, ein Gemenge und habe auch Lärm gehört“, sagt er. Kurz darauf seien entsetze Schüler zu ihm gekommen und hätten berichtet, dass der Vater seinen 17-jährigen Sohn aus der Halle zum Auto gezerrt und es heftige Wortgefechte gegeben habe.

„Wir haben daraufhin versucht, den Schüler anzurufen, haben ihn aber nicht erreicht“, berichtet Schührer. Am Freitagvormittag habe Musicalleiter Thomas Vogt dann mit dem Jugendlichen und auch mit dessen Vater telefoniert. Letzterer habe versucht klarzumachen, dass sein Glaube es nicht erlaube, dass sein Sohn mit einem Kreuz um den Hals auftrete. Damit die drei weiteren geplanten Aufführungen überhaupt noch stattfinden konnten, einigten sich die Schule und der Vater auf einen Kompromiss: Der Jugendliche trug auf der Bühne kein Kreuz mehr, außerdem wurde die Doppelseite des Programmheftes, auf der ein entsprechendes Foto zu sehen ist, zusammengeklebt und weitere Fotos entfernt. „Uns geht es darum, zu beruhigen und zu deeskalieren, auch wenn wir die Forderungen eigentlich nicht akzeptieren, weil sie gegen Rechte unserer Gesellschaft und unseres Staates verstoßen“, erklärt Schührer die Entscheidung der Schule.

„Wir wollten, dass das Werk, auf das die Schüler und Lehrer so lange hingearbeitet haben, trotzdem aufgeführt werden konnte.“ Vor allem liege der Schule auch der Jugendliche am Herzen. Doch natürlich werde der Vorfall nachbearbeitet werden, so Schührer. Dazu soll es weitere Gespräche mit Verantwortlichen, Organisatoren und auch Bürgermeister Tobias Benz geben. „Es wäre schön, wenn wir auch die Familie des Jugendlichen an einen Tisch bringen könnten, um unsere Ansichten darzulegen und auch ihre Ansichten anzuhören“, wünscht sich Schührer. Als erste Lehre für die Zukunft ziehe er aus dem Vorfall, dass mit den Schülern – und auch den Eltern – im Vorfeld eines solchen Projekts noch akribischer über mögliche Streitpunkte gesprochen werden müsse.

Das ist auch Musicalleiter Thomas Vogt wichtig. „Die Situation ist sicherlich deshalb eskaliert, weil in der Vorbereitungszeit der emotionalen Bedeutung von religiösen Symbolen zu wenig Beachtung geschenkt worden ist“, teilte er am Montag dieser Zeitung mit. Die Konfrontation damit sei unerwartet gekommen und nicht beabsichtigt gewesen. „Erst in diesem Augenblick wurde uns klar, dass die betroffene Familie sich verletzt fühlte.“

Stimme des Bürgermeisters

Für Tobias Benz ist dennoch klar, dass dieser Vorfall nicht ohne Nachspiel bleiben kann. „Wir können ein solches Verhalten nicht einfach akzeptieren, das widerspricht unserem Grundgesetz und unseren Werten“, sagt er. „Hier wurde eine elementare Grenze überschritten und wir müssen die Botschaft senden, dass das nicht geht“, sagt er. In welcher Form das getan werde, müsse noch abgestimmt werden, so Benz. Er betont aber auch, dass die Leistung der mehr als 150 Schüler und Lehrer, die viel Leidenschaft, Zeit und Herzblut in die Vorbereitung des Musicals gesteckt haben, über den Vorfall nicht in Vergessenheit geraten dürfe. Zudem warnte er vor „wilden Gerüchten“, die sich schnell in der Gemeinde verbreitet hätten.

Stimme der Schüler

Auch die am Musical beteiligten Schüler haben sich am Montag selbst an diese Zeitung gewendet, um aus ihrer Sicht den Vorfall zu schildern. „Zwar brachten die Ereignisse der Afterparty erstmal einen großen Schock für alle Beteiligten, doch was uns als Gruppe noch mehr traf, war das enorme negative Echo, welches uns und auch der Familie bis jetzt von allen Seiten entgegenschallt“, heißt es darin.

Die Situation sei keineswegs so dramatisch gewesen, wie im Nachhinein teils dargestellt. „In keinem Moment bestand eine Bedrohung der Gruppe noch mussten wir um unsere persönliche Sicherheit fürchten“, schreiben die Schüler. „Auf den anfänglichen Schock folgten klärende Gespräche, in denen uns auch die Hintergründe des Handelns offen gelegt wurden.“ Die persönlichen Beweggründe gingen tiefer als nur über Religion und Glauben, sondern gingen auf schwierige persönliche Erlebnisse zurück.

Mit dem gefundenen Kompromiss hätten sich alle Beteiligten zufrieden gezeigt und alle Helfer und Mitglieder der Company erklärten sich bereit, ihren Teil beizutragen. „Wir alle standen und stehen geschlossen hinter unserer Entscheidung, manch einer mag sogar behaupten, das Geschehene habe unsere Gruppe noch mehr zusammengeschweißt“, schreiben die Schüler. Nun wollten sie nach vorne blicken und sich dem kommenden Projekt mit russischen Schülern widmen: Musik für den Frieden.