von Elena Borchers

Grenzach-Wyhlen - Die Moonlight-Party geht in die zweite Runde. Am Samstag, 27. Juli, verwandelt sich das Freibad wieder in eine gemütliche Partylocation für Jugendliche. Um 20 Uhr geht es los, Einlass ist um 19.45 Uhr, eingeladen sind alle Jugendlichen und Erwachsenen ab 14 Jahren. Fackeln am Beckenrand sorgen für eine gemütliche Atmosphäre, ein DJ auf einer großen Bühne für Partystimmung und eine Cocktailbar für Urlaubsgefühle.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde zusammen mit dem Jugendreferat, dem Jugendparlament und dem Team der Bäderbetriebe zum 60-jährigen Bestehen des Freibads erstmals ein Mondlicht-Schwimmen mit Musik und Barbetrieb angeboten. Nach dem großen Erfolg – etwa 500 Jugendliche haben beim ersten Mal im Freibad gefeiert – hat sich die Verwaltung entschlossen, die Veranstaltung fortzuführen. Anders als im vergangenen Jahr, als der Freibadgeburtstag mitgefeiert wurde, gibt es in diesem Jahr ausschließlich ein Abendprogramm. Das geht dafür aber länger, den die Party wurde auf mehrfachen Wunsch der Gäste verlängert, wie Nadine Kaiser von der Pressestelle der Gemeinde erzählt. So können die Jugendlichen in diesem Jahr bis 1.30 Uhr anstatt nur bis 24 Uhr feiern. Außerdem wurde die Anzahl der Gäste von maximal 500 auf 700 erhöht. Die verlängerten Öffnungszeiten haben zur Folge, dass alle Gäste, die unter 18 Jahre alt sind, um 24 Uhr nach Hause gehen müssen. Die Security-Mitarbeiter, die den ganzen Abend lang nach dem Rechten sehen, sollen dafür sorgen, dass sich alle daran halten, so Kaiser. Beim Einlass müssen alle Jugendlichen ihren Ausweis zeigen und bekommen dann verschiedenfarbige Armbändchen. Wer jünger als 18 ist und trotzdem länger feiern will, muss ein Elternteil oder eine erwachsene Begleitperson dabei haben.

Bevor es mit der Party losgehen kann, muss das Helferteam am Samstagabend nochmal ordentlich anpacken. „Das Freibad schließt ganz normal um 19.30 Uhr, dann haben wir eine halbe Stunde Zeit zum Aufbauen“, sagt Sarah Müller, Fachangestellte für Bäderbetriebe im Freibad Grenzach-Wyhlen. Sie ist zuversichtlich, dass der Aufbau trotz knapper Zeit reibungslos über die Bühne gehen wird. „Wir müssen eigentlich nur Kleinigkeiten machen, etwa Fackeln und Zäune aufstellen. Bühne und Tontechnik werden schon am Morgen aufgebaut“, so Müller. Außerdem gebe es genügend Helfer: Zwei Mitarbeiter des Werkhofs, das vierköpfige Freibad-Team, Mitarbeiter des Jugendreferats und auch Mitglieder des Tauchclubs Dive und der DLRG packen mit an.

Den Barbetrieb organisiert wieder Christian Mühlnickel von Christians Sportshop. Es werden „leichte“ Cocktails angeboten, außerdem gibt es einen Bierbrunngen, nicht-alkoholische Getränke und Speisen. Müller hofft, dass die Party genauso friedlich und reibungslos ablaufe wie im vergangenen Jahr. Das einzige, was ihr etwas Sorgen bereitet, ist das Wetter. Derzeit sind für den Samstag Regen und auch mögliche Gewitter angekündigt. „Das wäre sehr schade, wenn wir schon so etwas Schönes veranstalten“, sagt Müller.

Eintrittskarten für den Vorverkauf sind an der Freibadkasse sowie im Jugendhaus Wyhlen erhältlich. An der Abendkasse kosten sie acht Euro (für Jugendliche unter 18 Jahren sechs Euro), im Vorverkauf sechs Euro (Jugendliche unter 18 zahlen vier Euro)