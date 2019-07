von Horatio Gollin

In Werkstätten entsteht Kreatives. Dabei muss nicht immer gehämmert und gesägt werden. Werkzeug ist aber meist im Spiel. In einer Serie werfen wir einen Blick in verschiedene Werkstätten der Region und ist überrascht, was es alles zu finden gibt. Heute besuchen wir Mechaniker Volker Hartmann, der im Kraftwerk Wyhlen altes Werkzeug nutzt, um die Francis-Turbinen von 1912 zu warten.

Laut brummt es in den Ohren, wenn man das Kraftwerk Wyhlen betritt. Die sechs vor rund 20 Jahren eingebauten Straflo-Turbinen verschwinden im Boden. Turbine und Generator bilden bei den modernen Maschinen eine Einheit und sind nicht mehr über eine Antriebswelle verbunden. Optisch beeindruckender sind die fünf Francis-Turbinen von 1912, deren schwarz-glänzende Generatoren mehrere Meter hoch in den Raum ragen. Kraftvoll drehen sich die Schwungräder, um die von den Überdruckturbinen übertragene Kraft des Wassers in elektrische Energie umzusetzen.

Ein alter Schraubenschlüssel. | Bild: Horatio Gollin

Die installierte Leistung im Kraftwerk beträgt 38,5 Megawatt (MW), erklärt Mechaniker Volkmar Hartmann von Energiedienst. Die fünf Francis-Turbinen tragen immerhin 12,5 MW dazu bei. Hartmann kennt die Francis-Turbinen in und auswendig, immerhin arbeitet er schon 34 Jahre in dem Energieunternehmen.

Zwischen 1990 und 1994 wurde das Kraftwerk Wyhlen wie auch das Kraftwerk Augst auf der anderen Flussseite erneuert. Die Zwillingskraftwerke teilen sich das Stauwehr für die 6,5 Kilometer lange Konzessionsstrecke bis zur alten Rheinbrücke in Rheinfelden. Hartmann erinnert sich, dass damals im Kraftwerk Wyhlen fünf alte Maschinen demontiert und die sechs neue Straflos installiert wurden. Der Durchfluss lag zuvor bei 1100 Kubikmeter Wasser, durch den Umbau wurde der Durchfluss auf 1500 Kubikmeter erhöht.

Die fünf Francis-Turbinen blieben unverändert, nur ihre Bedienung wurde automatisiert. Bei dem Umbau vor 20 Jahren wurden beide Kraftwerke auch erdbebensicher gemacht. „Das Stauwehr ist noch wie vor 100 Jahren“, sagt Hartmann. Die Tore hebt immer noch die alte Mechanik, lediglich die Motoren wurden verstärkt. „Die alten Turbinen sind absolut pflegeleicht“, meint Hartmann. Eine Francis-Turbine machen sie pro Jahr auf und führen eine komplette Wartung durch, so dass jede Maschine alle fünf Jahre angeschaut wird. „Wir hatten noch nie einen größeren Defekt“, sagt Hartmann.

Die seit mehr als 100 Jahren im Einsatz stehenden Maschinen zeigen nur normale Verschleißerscheinungen, etwa dass eine Leitschaufel zur Regulierung des Wasserdrucks in der Turbine bricht und ausgetauscht werden muss. „Da die Verschraubungen noch in Zoll sind, benutzen wir die alten Schraubschlüssel, die haben noch Zoll-Maße“, verweist Hartmann auf eine hölzerne Werkzeugwand, an der die schweren Werkzeuge hängen. „Mit dem alten Werkzeug arbeite ich gerne, da kann man noch mit dem Hammer drauf hauen, ohne dass was passiert.“ Viel Pflege brauchen die Francis-Turbinen ohnehin nicht, gelegentlich wird Öl nachgefüllt.

Eine Straflo wiegt zusammen mit dem Rotor 62 Tonnen, bei einer Francis-Turbine wiegen alleine Rotor und Strator schon 90 Tonnen und das Gewicht der Turbine kommt noch dazu. „Bei den alten Maschinen wurde noch an die Wartung gedacht. Die neuen sind sehr viel komplizierter“, sagt Hartmann mit Blick auf die Zugänglichkeit. Als Schlosser ausgebildet ist Hartmann einer von den vier Mechanikern vor Ort. Das Team wird noch durch fünf Elektriker auf viereinhalb Stellen ergänzt. Vor dem Umbau waren noch 25 Mann nötig, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Heute bewältigt das neunköpfige Team den kompletten Betrieb und künftig kommt noch die neue Power-to-Gas-Anlage hinzu. Die Anlagensteuerung und -überwachung ist in einem neueren Gebäude untergebracht. In das Kraftwerksgebäude gehen die Mitarbeiter hauptsächlich zu Kontrollgängen.

In der Fischaufstiegshilfe laufen noch zwei kleinere Dotier-Turbinen, die gerade erst ein Jahr alt sind. Die Fische werden durch das aufgewirbelte Wasser angelockt und ein paar Kilowatt Strom werden auch noch produziert, erklärt Hartmann. Während auf der Schweizer Seite eine Schiffsschleuse eingerichtet ist, hat das Kraftwerk Wyhlen einen Fischaufzug. Dort sammeln sie sich in einer Reuse und werden einmal am Tag mit dem Aufzug in das höher gestaute Wasser gebracht.

Da viele Arbeiten auch vom Wasser aus zu erledigen sind, hat das Kraftwerk eine eigene Bootsanlegestelle und fast alle Mitarbeiter eine Bootsführerschein. Den schönsten Blick hat man allerdings nicht vom Wasser aus, findet Hartmann, sondern von der oberen Brücke des Stauwehrs.