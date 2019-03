von Heinz Vollmar

Mit kreativen Fasnachtswagen, schräger und lauter Musik sowie viel guter Laune begeisterten die Cliquen und Vereine am Sonntag beim Umzug durch die beiden Ortsteile die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand. Der Umzug war in Grenzach um 14, in Wyhlen um 15 Uhr gestartet.

Maskenparade: Zwei muntere Gestalten im originellen Häs. | Bild: Heinz und Monika Vollmar

Passend zu ortspolitischen Themen

Die Wagen waren passend zu den Themen geschmückt, die die Gemeinde in den vergangenen Monaten beschäftigt hatten, etwa das Einkaufsverhalten der Eidgenossen und die Planungsmisere beim Grenzacher Zoll durch das Regierungspräsidium. Diese und mehr Themen wurden auf sehr kreative Weise aufs Narrenkorn genommen. Eine wahre Augenweide, die mit viel Beifall bedacht wurde, war darüber hinaus das Ur-Viech der Wyhlener Nasenrümpfer-Hexen-Clique, die damit auf das 60-jährige Rümpfer-Jubiläum hinweisen wollten sowie das Moulin Rouge der Wyhlener Waggis-Clique, das mit „vielen jungen Damen“ besetzt war.

Unter Volldampf: Dieser Wagen ist ein echte Hingucker, auch wenn man eingenebelt wird. | Bild: Heinz und Monika Vollmar

Musikverein Wyhlen macht die Pace

Angeführt wurde der Umzug am Fasnachtssonntag vom Musikverein Wyhlen, daneben beteiligten sich zahlreiche Guggemusiken wie die Rolli-Dudel-Schränzer, die Sumpfgumber sowie die Node-Chaode am närrischen Tohuwabohu durch die Doppelgemeinde.

Gut drauf: Grässlich, hässlich, Furcht einflößend? Nein, einfach nur lustig. | Bild: Heinz und Monika Vollmar

Prämierung in der Hochrheinhalle

Die Prämierung der Wagen wurde erstmals gemeinsam von den beiden Zünften in der Hochrheinhalle in Wyhlen durchgeführt. Der Grenzacher Oberzunftmeister Stefan Koppetsch erklärte den Wagen der Dängeligeister zum Sieger, der sich mit der drohenden Steuerrückerstattung für die Gemeinde beschäftigte und der als Sujet einen Dukatenesel in den Mittelpunkt stellte. Weitere Preise erhielten die Traditionswagen der Hexen-Clique Grenzach, der Röttelsteifüchs, der Gumbe Dabbis und der Waggis-Clique Grenzach. Sonderpreise erhielt der Wagen der Grenzacher Gütterlischisser-Waggis sowie der Wagen der Grenzacher Altzunftmeister.

Nasenrümpfer zum Sieger erklärt

Für die Wyhlener Wagenprämierung für die kreativen Ideen rief Narrenmeister Ralf Gentner das Ur-Viech der Nasenrümpfer-Hexen-Clique zum Sieger aus. Auf den weiteren Plätzen folgten der Wagen der Grienloch-Ruäche, der sich mit der Trockenheit und der Wasserknappheit auseinandersetze, die beiden Wagen der Dunnerloch-Zotteli sowie das Moulin Rouge der Waggis-Clique Wyhlen.