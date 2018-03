Grenzach-Wyhlen Männerchor: Mitgliederwerbung hat nur wenig gebracht

Im Männerchor Grenzach sind noch 17 Sänger aktiv. Neues Repertoire von Dirigent Krastin Navtec soll weitere Mitglieder locken.

Zum ersten Mal nach drei Jahren kann sich der Männerchor Grenzach über einen neuen Sänger freuen. Dieser Neuzugang ist wichtig, denn der Chor besteht nur noch aus 17 Sängern, der Altersdurchschnitt ist hoch. Mit einem neuen Repertoire will Dirigent Krastin Navtec auch dafür sorgen, neue Mitglieder zu werben. Und auch der Neubürgerempfang soll dabei helfen.

Mitgliederwerbung: Die Werbung neuer Mitglieder – aktiver wie passiver – ist nach wie vor die größte Herausforderung. Die vor Jahren initiierte Flyerwerbung hat nichts gebracht. So erging in der Hauptversammlung erneut ein Aufruf an die Sängerkameraden, in ihrem Bekannten- und Freundeskreis für die Mitwirkung im Chor zu werben. Noch ist der Männerchor aufgrund der seit einigen Jahren bestehenden Singgemeinschaft mit dem Gesangverein Frohsinn Wyhlen ein wichtiger Kulturträger in der Gemeinde. Insgesamt kommt die Gemeinschaft mit 41 Aktiven auf einen zufriedenstellenden Bestand. Impulse erhofft sich der Verein vom Neubürgerempfang, der in diesem Jahr erstmals stattfinden wird. Bei diesem Anlass können sich auch die Vereine der Doppelgemeinde vorstellen. In persönlichen Gesprächen, so die Hoffnung des Vorsitzenden Fritz Gerbel, könne man den „Neuen“ Lust auf eine Mitwirkung im Chor machen.

Aktivitäten: Ein abwechslungsreiches Jahr liegt hinter dem Männerchor. Gerbel hob besonders die Jahresfeier mit Mitwirkung des Gesangvereins Fahrnau und dem Frauenchor Grenzach-Wyhlen heraus. Guten Anklang fanden aber auch das Herbstkonzert mit dem Männerchor Hügelheim, das Klosterhofsingen und die Mitwirkungen bei den Altennachmittagen oder Gottesdiensten. Sämtliche Auftritte waren gut vorbereitet, was ein großer Verdienst des neuen Dirigenten Krastin Navtec ist. Mit modernem Liedgut will er neue Wege gehen, die Sänger sind dazu bereit und man darf mit Spannung die nächste Jahresfeier abwarten. Wie gut das Verhältnis zu Navtec ist, zeigt auch der verbesserte Probenbesuch. Dieser hat sich von knapp 84 Prozent im Durchschnitt auf knapp 87 gesteigert. Insgesamt fanden in der Singgemeinschaft 37 Proben statt.

Besondere Höhepunkte 2018 werden das Klosterhofsingen am 30.Juni sowie die Jahresfeier am 18. Dezember sein. Ob die Sänger gemeinsam einen mehrtägigen Ausflug unternehmen, wird bei der nächsten Chorprobe entschieden.

Wahlen: Zweiter Vorsitzender Thomas Herkommer, zweiter Schriftführer und zweiter Kassierer Wilfried Scheller (neu), zweiter Materialverwalter Reinhard Günther.

Mitglieder: 157, davon 17 Aktive.

Weitere Infos im Internet:www.maennerchor-grenzach.de