von sk

Grenzach-Wyhlen (sk) Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Stefan Windisch von der Freien evangelischen Schule in Lörrach fanden am Montag die mündlichen Abiturprüfungen am Lise-Meitner-Gymnasium statt. Wie die Schulleitung in einer Pressemeldung informiert, stand am Ende des Prüfungstages fest, dass 38 Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 die allgemeine Hochschulreife bestanden haben. Ein Mal wurde die Fachhochschulreife (schulischer Teil) erreicht, in einem Fall muss zum Bestehen der Abiturprüfung zuerst die fachpraktische Prüfung in Sport nachgeholt werden.

Die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten des Lise-Meitner-Gymnasiums sind : Henrik Ackermann, Anne Alles, Laurin Amsler, Elvis Bejtovic, Yannick Beringer, Julienne Bischof, Sarah Blümel, Janik Caleb Böhme, Tim Brenneisen, Alissia Chambers, Imane-Farida Dahmane, Emily Darda, Rosa Di Nardo, Max Fischer, Rebecca Fluri, Julia Gal, Luisa Gathmann, Sebastian Greulich, Natascha Hohler, Mirko Kerkmann, Carla Kleemann, Sandro Knauer, Carlos Kovács, Julia Krysiak, Julian Kühn, Helen Liebetanz, Charlotte Lindemann, Maike Merkt, Tim-Niklas Nieland, Samuel Andrés Ostariz Eggeling, Claudio Pasta, Isabell Schneider, Hannah Steiner, Moritz Stiebeling, Patrick Streil, Grete Vahtra, Yorick Weiß, Sebastian Witthüser.

Bestes Abi schaffen Sarah Blümel und Rosa di Nardo. Das beste Ergebnis erzielten Sarah Blümel und Rosa di Nardo, die beide einen Notendurchschnitt von 1,4 erreichten. Der gesamte Jahrgang erzielte einen Durchschnitt von 2,6. Für besondere Leistungen in einzelnen Fachgebieten sowie für langjähriges Engagement in der Schule erhalten mehrere Abiturientinnen und Abiturienten Preise und Auszeichnungen. Diese werden ihnen am Samstag, 6. Juli, im Rahmen der Abiturfeier in der Hochrheinhalle Wyhlen vom Schulleitungsteam um Schulleiter Frank Schührer und Stellvertreter Frank Oppermann sowie von Vertretern des Vereins der Freunde des LMG überreicht.