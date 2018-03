Grenzach-Wyhlen Lindenschule: SPD kritisiert das Konzept

Ortsverein sieht Mängel und Einschränkungen bei Betreuung. Blum und Müller: Neues Etikett bei weitgehend altem Inhalt.

Bevor überhaupt der erste Ganztagsschüler die Lindenschule betreten hat, sorgt das Konzept für einige Aufregung. Nach einer intensiven Gemeinderatssitzung und einer kontroversen Infoveranstaltung hat sich nun auch der SPD-Ortsverein zu Wort gemeldet. Die Kritik: Bei so vielen Mängeln und Einschränkungen könne von einer Ganztagsschule in Wahlform keine Rede sein. Vielmehr handle es sich „um ein Vorgaukeln nicht eingehaltener Versprechen“.

Die Kritik des SPD-Ortsvereins mit Marianne Müller und Robert Blum richtet sich hauptsächlich an das Schulentwicklungsteam mit Rektor Ernst Niepmann an der Spitze. Dieses hätte sich wohl mit der Umsetzung des „Nichtgewollten“ auseinandergesetzt, was die SPD an verschiedenen Punkten festmacht. Insbesondere Niepmanns Kritik an der Raumplanung, die er auch bei der Infoveranstaltung vergangene Woche geäußert hatte, stößt dem Ortsverein auf. „Argumente, wie eine ihren Konzepten entsprechende Einrichtung sei bei Doppelnutzung nicht möglich, die Unterschlagung genutzter Räume wie die Hochrheinhalle sind Indizien, dass einigen Eltern und der Schulleitung die ganze Richtung nicht passt, man eine maximale Ausstattung an Räumen, Personal und Ausstattung erwartet, bevor man in die Umsetzung gehen möchte.“

Des weiteren fragt sich der Ortsverein, warum eine Mehrfachnutzung durch den Judoverein, der im Untergeschoss der Schule trainiert, so unvereinbar mit der schulischen Nutzung sei. „Wäre nicht gerade da, mit einigem guten Willen, eine Verzahnung für Nachmittagsschüler möglich?“, so Blum und Müller weiter. Dass nur die ersten und zweiten Klassen die Ganztagsschule wählen können, findet die SPD ebenfalls falsch. Allerdings: Dies wird nur beim Start zum Schuljahr 2018/19 der Fall sein. In zwei Jahren wird die Lindenschule den Betrieb ganz umgestellt haben.

Jeglichen Realitätskontakt mit den Bedürfnissen der Eltern und Kinder habe das Team verloren, weil für den Mittwochnachmittag eine verpflichtende Schulstunde für alle Kinder vorgesehen sei. Auch, dass die Halbtageskinder noch in von Lehrern betreuten Lerngruppen arbeiten, während die Ganztagsschüler ins sogenannte Mittagsband entlassen werden, stößt der SPD auf. Sie fordert, dass eine Benachteiligung von Ganztagsschülern ausgeschlossen werden müsse. Zudem möchte der Ortsverein, dass eine sozialverträgliche Kostenstruktur geschaffen und die Buchung des Betreuungsangebotes flexibler wird. Zudem soll geprüft werden, ob Strukturen „analog zu funktionierenden Modellen“ eingeführt und Synergieeffekte mit Vereinen genutzt werden können. „Wir sind sicher, dass der überwiegenden Mehrheit der Lehrer der Lindenschule die Verbesserung der Lernsituation ihrer Schüler am Herzen liegt und sie aktiv an der Optimierung der Ganztagsschule arbeitet“, so die SPD.

Dass die Ganztagsschule noch im Werden begriffen ist und man das Ganze „einfach mal starten“ lassen solle, findet auch Bürgermeister Tobias Benz. Er habe nach der Infoveranstaltung im Übrigen viel Zuspruch von Eltern bekommen. „Es waren einige Wortführer, die in der Veranstaltung viel Kritik geübt haben.“ Er hätte sich auch gewünscht, dass der Ganztagsbetrieb wie an der Bärenfelsschule bis 16 Uhr läuft. „Nur bis 15 Uhr anzubieten, war die Entscheidung der Schulkonferenz“, so Benz. Daher rührte auch die „Ungerechtigkeit“, dass die zusätzlich Betreuung an der Lindenschule bis 17 Uhr mehr koste als an der Grenzacher Grundschule. Dass die Gemeinde die Betreuung nicht für weniger oder gar umsonst anbieten könne, sei im Übrigen nicht Schuld der Kommunen. „Da muss man die Landesregierung fragen, warum es nicht mehr Zuschüsse gibt.“

Benz blieb im Gespräch dabei, dass die Blocklösung für die Betreuung für die Verwaltung der einzig richtige Schritt gewesen sei. „An der Bärenfelsschule hat der Förderverein dieses flexible Angebot freiwillig gemacht.“ Diesen Aufwand bezahle die Verwaltung jedoch nicht. Und: „In der Buchung der einzelnen Stunden sind die Eltern immerhin flexibel.“ Flexibilität und etwas mehr guten Willen wünscht sich der Rathauschef auch von der Schulleitung, was die Raumplanung und die Doppelnutzung von Räumen angeht. „Der Judoclub zeigt sich sehr offen, wir setzen als Schulträger auf Kooperation“, so Benz. Die Kritik an der Mensa, beziehungsweise der Essenssituation, hält Benz für überzogen. „Die Aula wird so umgestaltet, dass die Kinder es zum Start sehr schön haben werden.“ Aktuell arbeite man an baurechtlichen Fragen, ob das Foyer der Hochrheinhalle mit einem Anbau als Mensa in Frage komme. „Sie werden es sehr selten erleben, dass eine Gemeinde eine neue Schule auf die grüne Wiese stellt, die allen Anforderungen sofort entspricht“, verwies Benz auch auf die hohen Kosten eines Mensabaus. „Wir reden von einem siebenstelligen Betrag.“

Schulleiter Ernst Niepmann äußerte sich auf Nachfrage am Montag nicht. Mit Verweis auf die laufende Anmeldephase, die noch bis zum 9.März dauert, und die ausführlichen Informationen über das Konzept bat Niepmann um Verständnis, „dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme zu der Pressemitteilung abgeben“, so Niepmann schriftlich. Und: „Von unseren Eltern haben wir sehr viel Zuspruch erfahren, auch spricht der Zwischenstand der derzeitigen Anmeldungen für unser Konzept.“