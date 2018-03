Grenzach-Wyhlen Leistungsschau: Viel Information und Unterhaltung

Die Leistungsschau des Handwerker– und Gewerbevereins findet im Oktober statt. Die meisten Stadtflächen sind bereits vergeben.

Grenzach-Wyhlen (eim) Vom 12. bis zum 14. Oktober veranstaltet der Handwerker- und Gewerbeverein der Gemeinde erneut eine Leistungsschau. Die wievielte das sein wird, ist nicht genau bekannt, auf jeden Fall lud der Verein schon vor Beginn dieses Jahrhunderts im fünfjährigen Rhythmus dazu ein. Zur letzten Leistungsschau im Jahr 2013 kamen rund 7000 Besucher. Bereits jetzt zeichnet sich für die nächste Schau eine große Vielfalt ab.

„Ich freue mich, dass der Zuspruch so groß ist und schon jetzt die meisten der 35 Standfläche vergeben sind,“ sagte Joachim Schlageter, Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins, bei einer Infoveranstaltung am Donnerstagabend. „Nahezu alle Branchen der hier angesiedelten Gewerbe sind vertreten.“ So haben zahlreiche Bau- und Ausbaufirmen sowie Dienstleister und Versorger ihre Teilnahme zugesagt. Bei der Infoveranstaltung sprachen Vetreter der meistern dieser Firmen über weitere Einzelheiten für die Leistungsschau. Ihr Anliegen ist es, den Kunden die neuesten Materialien, Leistungs- und Liefermöglichkeiten vorzuführen.

Seit der letzten Schau haben sie zahlreiche neue Herstellungs- und Bauverfahren eingeführt. Damit können den Kunden nicht nur die Erzeugnisse geliefert, sonder vielfach auch mit neuen Methoden eingebaut werden, die oftmals materialschonend und weniger belastend sind. An den drei Tagen der Schau erhalten die Besucher bei den Fachfirmen aber nicht nur Einblick in die Neuheiten, sondern können auch erste konkrete Absprachen für Umbauten und Neubeschaffungen führen.

Erfahrungsgemäß hilft solch umfassende Information bei der weiteren Entscheidungsfindung und Präzisierung von Vorhaben in Haus, Wohnung und Garten. Dienstleister wie die beiden Sparkassen, Versicherungen und Ausstatter werden ebenfalls vertreten sein.

Von Karin Schröter, Leiterin der Allianz-Agentur in Grenzach, kam bereits jetzt der wichtige Hinweis, dass die Betriebshaftpflichtversicherung auch für solche Präsentationen gilt. Neben den Ausstellungsflächen in der Halle wird es auch auf dem nebenan gelegenen Parkplatz Freiflächen geben, für die sich unter anderem Autohändler und Gartenbautriebe interessieren. Schlageter informierte die Firmen darüber, dass zur Abtrennung der Flächen aus dem Bestand der Messe Lörrach Trennwände beschafft und aufgestellt werden, allerdings sind diese dann durch die Firmen selbst zu gestalten. Der Handwerker- und Gewerbeverein wird für die Besucher wieder ein Gewinnspiel veranstalten, für das die Firmen selbst Preise bereitstellen. Zwar soll während der Leistungsschau die Fachinformation dominieren, dennoch sollten Vereine kleine Unterhaltungsauftritte gestalten, dazu wird der HGV noch mit den Musikvereinen und Chören sprechen. Vorbereitet wird auch die Bewirtung der Gäste, diese soll diesmal deftig ausfallen. In den kommenden Wochen wird der Handwerker- und Gewerbeverein mit Flyern und in weiteren Informationen über die Tageszeitungen auf die Leistungsschau hinweisen.

der Leisungsschau am Freitag, 12. Oktober, 15 Uhr, an den beiden darauffolgenden Tagen jeweils um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Interessenten für die noch freien Ausstellungsflächen wenden sich an den Ausstellungsleiter Michael Schwab, Hutmattenstraße 7, Telefon 07624/44 82.