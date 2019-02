von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Rund 760 Hunde leben in der Doppelgemeinde. Für sie alle – egal, ob Mops oder Schäferhund – gilt auf öffentlichen Straßen und Wegen Leinenpflicht. Aber nicht immer halten sich die dazugehörigen Menschen daran, mit teils schmerzhaften Folgen, wie nun ein kleiner Pudelmix erfahren musste.

Er wurde auf einem Spaziergang von einem Rottweiler so schwer in den Rücken gebissen, dass er notoperiert werden musste, teilt seine Besitzerin dieser Zeitung mit. Der Besitzer des Rottweilers habe sich nicht einsichtig gezeigt, sondern sei obendrein beleidigend geworden. Er sei unter den Hundehaltern der Gemeinde gut bekannt, schildert die Zeugin weiter. Der Rottweiler sei nie angeleint und hätte schon mehrfach Hunde gebissen.

Das konnte Jürgen Käuflin, Leiter des Ordnungsamts, nicht bestätigen. „Wenn uns diese Fälle nicht angezeigt werden, können wir nichts unternehmen“, schildert er auf Nachfrage. Allerdings seien der Hund und dessen Herrchen bereits wegen eines anderen Vorfalls aktenkundig. Weil die Sachlage damals nicht ganz eindeutig gewesen sei, habe man zugunsten des Beschuldigten entschieden. Der jetzige Fall, laut Zeugin ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag, läge anders. Daher wird die Gemeinde nun Schritte in die Wege leiten, um den Rottweiler als gefährlichen Hund einzustufen. Das hätte zur Folge, dass das Tier einer generellen Leinenpflicht unterliegt und zudem außerhalb seines häuslichen Bereichs einen Maulkorb tragen müsste. „Wir prüfen jeden Einzelfall sehr genau“, betont Käuflin. Neben der Geschädigten werde auch der Beschuldigte angehört. Kommt die Gemeinde zu dem Schluss, dass von dem Tier eine Gefahr ausgeht, wird dies entsprechend verfügt.

„Wir reden hier übrigens nicht vom zähnefletschenden Riesen, der ständig beißt“, sagt Käuflin. Auch Hunde, die erkennbar nicht auf ihre Menschen hören, oder ständig Fremde anspringen, können diese Einstufung bekommen. „Auch ein Dackel kann als gefährlich eingestuft werden“, verdeutlicht der Ordnungsamtsleiter. Hunde in der Gemeinde seien ein sensibles Thema, bei dem auch typisches Verhalten abzuwägen sei. „Wir nehmen das ernst und unsere Mitarbeiter, die damit zu tun haben, gehen regelmäßig zu Schulungen.“ Im Ernstfall scheut die Verwaltung auch nicht den Rechtsweg. „Eine Frau wollte die Einstufung für ihren Hund einmal partout nicht akzeptieren“, erinnert sich Käuflin. Sie habe immer betont, wenn sie in der Nähe sei, sei der Hund lieb und tue nichts – was jedoch nicht stimmte. „Wir sind bis vors Verwaltungsgericht gezogen und haben Recht bekommen“, sagt Käuflin. Von den rund 760 gemeldeten Hunden werden nur eine Handvoll als gefährlich geführt. Zwei Hunde sind sogenannte Listenhunde, fallen also unter die Kampfhundeverordnung.

Die Besitzerin des kleinen Mischlings hat nicht nur bei der Gemeinde Anzeige erstattet, sondern auch bei der Polizei, wie Pressesprecher Jörg Kiefer bestätigt. „Der Beißvorfall fällt unter das Tierschutzgesetz und wir ermitteln deshalb wegen Sachbeschädigung.“ Juristisch sei die angezeigte Beleidigung höher zu bewerten.