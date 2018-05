Grenzach-Wyhlen Leckeres auf die Hand gab's beim zweiten Food-Truck-Festival der Grenzacher Gumbe-Dabbi-Clique

Das zweite Food-Truck-Festival der Grenzacher Gumbe-Dabbi-Clique lockt zahlreiche hungrige Besucher in die Schulstraße.

Herzhafte Speisen, darunter afrikanische und mexikanische Spezialitäten, köstliche Getränke, die von Cocktails über Markgräfler Weine bis hin zu karibischen Drinks reichten, bestimmten am Pfingstwochenende das zweite Food-Truck-Festival der Grenzacher Gumbe-Dabbi-Clique rund um die Bärenfelsschule.

Nachdem bereits das erste Festival im Vorjahr zu einem echten kulinarischen Highlight geworden war, gab’s bei der zweiten Auflage noch einige Extras mehr. Dazu zählte nicht nur ein mit Liegestühlen ausgestatteter Vip-Lounge-Bereich, sondern vor allem das reichhaltige kulinarische Angebot, das sich auch über die Schulstraße erstreckte.

In Absprache mit der Gemeinde und deren Genehmigung war die Schulstraße über die Festtage dazu für den gesamten Verkehr gesperrt worden, sodass sich die Food-Trucks gut positionieren konnten. Von Baumstriezeln über alkoholische und antialkoholische Drinks und köstliche Pasta bis hin zu Waffeln oder deftigen Burgern war hier alles zu bekommen, was das Herz und die Lust auf kulinarische Extras anbelangte.

An überdachten Stehtischen in der Schulstraße probierten die Festivalbesucher das reichhaltige Angebot, während in Richtung Haus der Begegnung Sitzmöglichkeiten und ein Bierbrunnen zum Verweilen einluden. Vor allem in diesem Bereich konzentrierte sich eines der Festzentren, während daneben afrikanische Köstlichkeiten von bunt gewandeten Afrikanerinnen in Originaltracht feilgeboten wurden.

Das freie Radio Wiesental hatte gleich mehrer DJs geschickt, die mit passenden Songs für Stimmung sorgten, aber auch die Rheinfelder Guggenmusik Schluuchturmgeischter begeisterten viele Fans. Für die kleinen Besucher war der hintere Bereich der Bärenfelsschule reserviert. Hier gab’s eine Hüpfburg sowie zahlreiche Spiele und Kinderschminken, das gerne angenommen wurde.

An beiden Tagen spielte auch das Wetter mit, sodass die Gumbe Dabbis am Ende hochzufrieden waren – so, wie ihre Besucher und die Anbieter an den Ständen.