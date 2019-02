von Rolf Reissmann

Grenzach-Wyhlen (eim) Gut vorbereitet, doch ganz reichte das Personal dann doch nicht. 21 Kandidaten sind auf dem Wahlzettel des Ortsvereins von Bündnis 90/Die Grünen genannt, letztlich bleibt nur Zeile 22 frei.

Derzeit gehören vier Gemeinderatsmitglieder zur Fraktion der Partei. „Wir hoffen, dass unsere Fraktion auch so stark bleibt, vielleicht sogar noch etwas wachsen kann“, meinte Annette Grether in der öffentlichen Wahlversammlung am Montagabend. Alle derzeitigen Grünen-Mitglieder des Gemeinderates kandidieren erneut, ihre Namen stehen auf den ersten Plätzen des Stimmzettels. Etliche der grünen Kandidaten sind zwar keine Mitglieder, aber doch zumindest langjährige Sympathisanten der Partei. Pragmatisch, aber doch mit eigenständigen Positionen habe man an der Entscheidungsfindung im Rat mitgewirkt, meinte Ingrid Fränkle. Dass es letztlich etwas Mühe bedurfte, um die Kandidatenplätze zu besetzen, lag wohl daran, weil einige Sympathisanten doch zu unentschlossen waren.

In der Aussprache ergriffen auch Yvonne Weber und Manfred Mutter vom Zukunftsforum das Wort. Beide freuten sich, dass die Partei so aufgeschlossen den Zielen diese Vereins gegenüber steht. „Vielfach haben wir gleiche Ziele,“ meinte Mutter, „aber dennoch unterschiedliche Mittel, um uns dafür einzusetzen.“ Beide Gäste ermunterten die Grünen in ihrem Wahlprogramm, unbedingt sehr typische Ziele zu formulieren. Deshalb sollte das Bemühen um Klima- und Umweltschutz weit vorn stehen. Grunhild Merkle, Vorsitzende des Ortsvereins, griff gerne die Anregung aus der Diskussion auf, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern.

Dies sei ein Teil der grundlegenden Ziele. Ein anderes Thema sollte die Unterstützung der Anlage diversifizierter Gärten sein. Mit guten Beispielen könnten für solche Änderungen im Ortsbild Anregungen gegeben werden. In den kommenden Wochen wird sich der Ortsverein mit einer weiteren Präzisierung des Wahlprogramms befassen. Einige Ziele sind bisher noch ziemlich allgemein genannt. Dafür sollen, wenn möglich, ortsbezogene Konkretisierungen gefunden werden. Unter anderem möchte sich die Partei in der kommenden Wahlperiode für die stärkere Nutzung alternativer Energien einsetzen, unter anderem durch mehr elektrisch betriebene Car-Sharing- Fahrzeuge, auch für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Alle Kandidaten wurden einstimmig von den anwesenden Mitgliedern bestätigt.