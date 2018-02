Grenzach-Wyhlen Kommunalpolitik: Jungparlamentarier stehen bereit

Wie war’s bei der ersten Jugendkonferenz am Montag im Haus der Begegnung, an der 26 Jugendliche teilgenommen haben?

Grenzach-Wyhlen – Die Gemeinde ist auf dem besten Weg zu einem Jugendparlament – das zumindest wünschen sich die meisten der 26 Jugendlichen, die an ersten Jugendkonferenz am Montag im Haus der Begegnung teilgenommen haben.

Was motiviert die Jugendlichen?: Wer am Montag zur Jugendkonferenz kam, war hoch motiviert, das Thema Jugendbeteiligung voranzutreiben. Unter den Anwesenden waren auch die acht Jugendliche, die sich im Rahmen einer Unterschriftenaktion mit weiteren 35 Unterzeichnern für ein Jupa ausgesprochen hatten. Die Unterschriftenaktion hatte Yorick Weihs initiiert und damit den Nerv vieler Jugendlicher getroffen. Er und viele andere Teilnehmer fanden es auch nicht so tragisch, dass am Montag „nur“ 26 Jugendliche ins Haus der Begegnung gekommen waren. Viele andere, die nicht teilnehmen konnten, würden hinter ihnen stehen.

Worum ging es?: An insgesamt vier Thementischen mussten sich die Jugendlichen zunächst mit den Themen Verkehr/Öffentlicher Raum, Freizeit, Geschäfte und Unterhaltung sowie Jugendparlament/Jugendgemeinderat auseinandersetzen, basierend auf den Ergebnissen der Eröffnungsveranstaltung im November des Vorjahres (die BZ berichtete). Die Teilnehmer sprachen sich aus für mehr Jugendräume, für eine Eisdiele oder ein Bistro und überdachte Skatermöglichkeiten. Gewünscht werden bessere WLAN-Verbindungen, verbesserte Bahn- oder Busverbindungen sowie Hallen, wo man auch individuelle Freizeitaktivitäten entfalten kann. Darüber hinaus sollte im Freibad ein Sprungturm und eine Rutsche installiert werden und für das leibliche Wohl die Möglichkeit bestehen, frisches Eis in Kugelform kaufen zu können.

Ein Partyraum, der nach Möglichkeit etwas abgelegen angesiedelt sein sollte, oder eine Hütte im Wald, wo die Kids ungezwungen und nach Möglichkeit unkontrolliert feiern können, zählten zu den weiteren Wünschen.

Wie wurde gearbeitet?: Die Mitarbeit der Jugendlichen an den Thementischen und den verschiedenen Workshops im Rahmen der Jugendkonferenz „war einfach spitze“, sagten Bürgermeister Tobias Benz und die teilnehmenden Amtsleiter der Gemeinde. Sie arbeiteten selbst an den Thementischen mit und standen den Jugendlichen Rede und Antwort, wenn es um Informationsdefizite oder um Umsetzungsoptionen ging.

Mit dabei waren außerdem Vertreter von Jugendparlamenten aus Schopfheim und Rheinfelden, die aus ihrem Erfahrungsschatz berichteten und den angehenden Jungparlamentariern Mut zum Weitermachen machten.

Parlament oder Gemeinderat? Ob man am Ende die in der Gemeindeordnung verbriefte Beteiligung „Jugendparlament“ oder „Jugendgemeinderat“ nennt, das ist den Jugendlichen wohl „Jacke wie Hose“, wie es einer treffend bemerkte und auch den Bürgermeister herzhaft lachen ließ. Sie orientierten sich vielmehr an ihren Sachthemen und ihren Vorstellungen. Ein Jugendlicher brachte es auf den Punkt: Es sei doch schließlich angesagter, wenn nicht nur Leute im Alter über 30 über die Jugendlichen in den Gemeinderäten mitbestimmen würden. Besser wäre es doch, wenn die jungen Menschen selbst über ihre Interessen und ihre Gedanken in einem eigenen Jupa mitbestimmen würden.

Das Fazit: Dass die Jugendlichen als Beteiligungsform ein Jupa für das beste Mittel halten, offenbarte sich im zweiten Teil der Konferenz, als Jugendreferentin Mareike Löwner die Befürworter eines Jugendparlaments sehr konkret nach deren Motivationslage befragte und wissen wollte, wie sie sich ein Jupa vorstellen. Die Antworten fielen recht eindeutig aus, denn alle Jugendlichen wollten selbst aktiv dazu beitragen, dass sich das Angebot für die Jugendlichen in der Doppelgemeinde verbessert. Ein Mädchen sagte, sie mache deswegen mit, um Erfahrungen zu sammeln und um besser auch mit älteren Menschen mitdiskutieren zu können. Einige andere meinten, die Mitarbeit in einem Jupa könne auch dazu führen, dass man seine Hemmungen verliert, denn man lernt dabei auch, sich und seine Meinung öffentlich zu vertreten.

Mehrheitlich sprachen sich die Jugendlichen für eine zweijährige Legislaturperiode und eine Personalstärke von zehn bis zwölf Jungparlamentarier aus. Gewünscht wurde außerdem ein Budget für das Jupa und vielleicht sogar ein Sitzungsgeld für die Jupa-Mitglieder – eben wie Gemeinderäte.

Am 20. Februar stellen die Jugendlichen ihr Anliegen in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vor. Dieser wird dann darüber entscheiden.