von Roswitha Frey

Grenzach-Wyhlen – Was bewegt Frauen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren? Darüber sprachen bei der VHS-Frauenrunde vier Gemeinderätinnen, Ulrike Ebi-Kuhn (CDU), Jutta van Dick (Freie Wähler), Ingrid Fränkle und Annette Grether (Grüne) und gaben Einblicke in ihre Erfahrungen.

100 Jahre Frauenwahlrecht war der Anlass für die VHS, einmal nachzufragen, wie sich die kommunalpolitische Arbeit aus Sicht der Frauen heute gestaltet. Für die Gesprächsrunde hatte sich der Veranstalter ein besonderes Ambiente ausgesucht in den Räumen der Weinhandlung „Fünfzehn“, einem ehemaligen Bauernhaus, wo früher der erste Kolonialladen in Grenzach war. 20 Besucherinnen und zwei „Quotenmänner“ (darunter VHS-Leiter Henning Kurz), waren gekommen. VHS-Mitarbeiterin Melanie Penninggers als Moderatorin wollte von den Gemeinderätinnen wissen, wie sie ihren Job in einer Stellenanzeige beschreiben würden. Da fielen Stichworte wie Flexibilität, Zeit und Interesse an kommunalpolitischen Themen.

Die meiste Erfahrung in der Lokalpolitik bringt Ulrike Ebi-Kuhn mit, die seit 30 Jahren im Gemeinderat und seit 28 Jahren auch Stellvertreterin des Bürgermeisters ist. Ausschlaggebend für ihre erste Bewerbung seien „die Kinder“ und die damalige drohende Schließung des Hallenbads gewesen. Wegen eines Gewerbesteuereinbruchs sollte 1988/89 ein Sparhaushalt gefahren werden. „Da haben wir gesagt, wir machen etwas. Das Hallenbad muss bleiben“, so Ebi-Kuhn.

Annette Grether wurde vor 15 Jahren zum ersten Mal gewählt. „Das politische Engagement gehört für mich dazu“, sagte sie, „man kann nicht nur durch die Gemeinde laufen und motzen.“ Sie finde es wichtig, dass man Ideen, die man vertrete, auch umsetzen könne: „Manchmal geht es, manchmal nicht.“ Seit fünf Jahren ist Ingrid Fränkle Mitglied des Gemeinderats. Sie sei schon immer aktiv in der Gemeinde gewesen, auch im Förderkreis der Schule engagiert. „Sich dort einzubringen, wo man lebt“, ist für sie die Motivation. „Aber die Familie muss mitziehen, sonst funktioniert es nicht.“ Für Jutta van Dick, seit vier Jahren im Gemeinderat, ist die Verbundenheit mit dem Ort ein wichtiges Kriterium. Sie sei in Wyhlen aufgewachsen, „ich fühle mich der Gemeinde verbunden.“

Stünden Haushaltsberatungen an, sei es besonders arbeitsintensiv, berichtete Ebi-Kuhn über den Zeitaufwand. In der Regel gebe es eine Sitzung im Monat, dazu zwei Ausschuss-Sitzungen sowie die Fraktionsarbeit. „Wir brauchen Input von Bürgern, das vermissen wir etwas“, sagte Ebi-Kuhn. „Wenn man einen 100-Prozent-Job hat, kann man nicht zu allen Veranstaltungen gehen, zu denen man eingeladen wird“, sagte van Dick. Da müsse man oft abwägen, denn neben der Gemeinderatsarbeit seien auch Familie und Privatleben wichtig.

Ein anderes Thema war die Frauenquote im Gemeinderat. In Grenzach-Wyhlen sind sieben Frauen unter den 22 Mitgliedern, „das ist nicht gerade eine Superquote“, so Grether. In ihrer Fraktion seien es zwei Frauen und zwei Männer. Ebi-Kuhn berichtete, dass bei ihnen die Aufstellung „streng alphabetisch“ erfolge. Bei den Freien Wählern seien dieses Jahr sehr viele Frauen auf der Liste, „darüber bin ich sehr glücklich“, so van Dick.

Die erste Frau im Gemeinderat von Grenzach-Wyhlen habe es noch „sehr schwer gehabt“. „Die Zeiten sind vorbei“, betonten die Gemeinderätinnen. „Es hat sich schon gewandelt, der Ton innerhalb des Gemeinderats hat sich geändert, ist konzilianter geworden“, sagte Ebi-Kuhn. Als sie angefangen habe, waren nur zwei Frauen im Gemeinderat. Ob Frauen mit anderen Anliegen kommen, lautete die Frage einer Zuhörerin. Wenn es um Schulthemen oder Kindergärten gehe, kämen vorwiegend die Mütter, so die Beobachtung von Grether, wenn es um Anliegen bestimmter Wohnquartiere gehe, würden dies meist Männer vorbringen.

Wie werden neue Gemeinderätinnen in die Materie eingearbeitet? Wie Grether berichtete, gebe es von der Verwaltung angebotene Kurse über Baurecht, rechtliche Sachen und Finanzen, „aber die Abläufe und Mechanismen muss man erst nach und nach lernen.“ Einig waren sich die Gemeinderätinnen, dass es, auch wenn man unterschiedlicher Meinung sei, immer „um die Sache“ gehe, um das „Wohl der Gemeinde“.

Wie man künftig mehr junge Frauen für die kommunalpolitische Arbeit begeistern kann, bot ebenfalls Gesprächsstoff. „Wir haben das Jugendparlament gegründet“, so Ebi-Kuhn, „und wir hoffen, dass aus den jungen Leuten im Jugendparlament mal Gemeinderäte werden.“

Die Gastgeber Silke und Claude Sispele sorgten mit Wein aus dem Kaiserstuhl und aus Apulien und Spezialitäten wie Pecorino, Salami und Oliven für das Kulinarische bei dieser anregenden VHS-Frauenrunde.