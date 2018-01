Grenzach-Wyhlen Kirchengemeinde feiert ins neue Jahr

Erstmals wird 2018 der Neujahrsempfang in öffentlichem Rahmen abgehalten. Viele Gemeindemitglieder nehmen teil.

Zum Neujahrsempfang 2018 hatte die katholische Kirchengemeinde Grenzach-Wyhlen am Sonntag nach dem Gottesdienst eingeladen. Diesmal hatte man sich etwas Neues einfallen lassen: War der traditionelle Neujahrsempfang in den vergangenen Jahren sonst immer eine Veranstaltung als Dankeschön für die ehrenamtlich Tätigen, so wurde diesmal im öffentlichen Rahmen auf das alte Jahr zurückgeblickt und auf das neue Jahr angestoßen. Eingeladen war also die gesamte Kirchengemeinde.

Und so folgten die zahlreichen Besucher nach dem Gottesdienst, der in St. Michael in Grenzach stattfand, der anschließenden Einladung in den Pfarrsaal, wo Kirchengemeinderats-Vorsitzender Michael Oertlin die Veranstaltung mit vielen guten Wünschen für 2018 eröffnete. Seine Ansprache stellte er unter die Stichworte „Vertrauen und Freude“. Unter diesen beiden Aspekten blickte er zurück „auf einige Leuchtturm-Ereignisse“ des vergangenen Jahres. Dazu gehörte es, „sich gemeinsam ökumenisch im Reformationsjahr auf den Weg zu machen“. Durch die gegenseitige Gastfreundschaft und Einladung zu Veranstaltungen und Feierlichkeiten rund um den Reformationstag, konnten Vorbehalte überwunden werden, betonte Oertlin.

Vertrauen sei auch entstanden im Umgang mit geflüchteten Menschen, die in unserer Gemeinde Schutz suchen. In der katholischen Kirchengemeinde seien vor allem Menschen aus dem Iran und aus afrikanischen Ländern in Gottesdiensten, bei Veranstaltungen oder in Gruppen präsent.

Sehr präsent im Gemeindeleben und in den Gottesdiensten seien „Dank der integrativen Kraft unseres Pfarrers“ auch „Menschen mit Handicaps“. Auch auf die Sternsinger-Aktion blickte Oertlin zurück, ebenso auf das 40. Europäische Treffen der Gemeinschaft von Taizé in Basel. Besonders bedankte er sich bei der ökumenischen Jugendreferentin Sara Kiefer sowie der Praktikantin Jennifer Streich. Sie waren für die Projektleitung zuständig, und es hat alles sehr gut gelappt.

In seinem Ausblick auf das Jahr 2018 verwies Oertlin auf die nun bald abgeschlossene Außenrenovation der Pfarrkirche von St. Georg. 2018 müsse man sich erneut damit beschäftigen, wie man den Gebäudebestand in die Zukunft führen und finanzieren könne. Dabei gelte es, neben wirtschaftlichen Überlegungen auch die pastoralen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Mit einem Gedicht schloss er seine Ansprache. Die zahlreichen Besucher hatten danach die Gelegenheit zum Austausch und vielen Gesprächen, musikalisch umrahmt von der Gruppe Blech & Co.