Grenzach-Wyhlen – Allein fürs Kinderhaus und die neue Kindertagesstätte Löwenzahn muss die Gemeinde 15 neue Stellen besetzen. Während Bürgermeister Tobias Benz fürs Kinderhaus erfolgreichen Vollzug melden kann, fehlen für die im Bau befindliche Kita noch einige Kräfte. Seitens der Gemeinde sei man jedoch „vorsichtig optimistisch“ diese bis zur Eröffnung im Mai besetzt zu haben.

Es wäre, so Benz auf Nachfrage dieser Zeitung am Mittwoch, der Supergau, wenn die millionenteure Einrichtung fertig sei, der Betrieb aber nicht gleich rund starten könne. „Wir setzen alles daran, genügend Personal zu finden.“ Jedoch sei die Suche nicht einfach, was aber von vorneherein abzusehen gewesen sei. Schließlich sucht nicht nur Grenzach-Wyhlen, sondern auch andere Kommunen in der Region. Erschwert wurden die Bemühungen in den vergangenen Monaten durch Ausfälle in den Bestandskitas der Gemeinde, durch Krankheiten oder Schwangerschaften. „Das haben wir aber mittlerweile gut im Griff“, so Benz.

Für das Kinderhaus kann Benz Erfolg melden: „Das Personal ist gefunden“. Insgesamt bietet die Kindertagesstätte nun sechs Gruppen an: je drei für Kindergartenkinder (drei bis sechs Jahre) und je drei für Krippenkinder (ein bis drei Jahre). Diese dringend notwendige Aufstockung – bedingt durch den rechtlichen Betreuungsanspruch und die hohe Zuzugsquote in die Gemeinde – wurde durch den Umbau eines Flügels bewerkstelligt, in dem vormals die Schülerbetreuung stattfand. „Wir haben davon gar nicht viel mitbekommen“, lobt Einrichtungsleiterin Barbara Scheer den reibungslosen Umbau. Gerade laufe noch der Bezug der neuen Gruppen. „Das müssen wir gestaffelt machen, aber es läuft sehr gut.“ Bis alle Kinder eingewöhnt seien, werde es aber noch einige Wochen dauern.

Schleppender gestaltet sich hingegen die Suche nach Personal für die neue Kita Löwenzahn. „Hier fehlen uns noch Kräfte für die Ganztagsbetreuung“, sagt Benz. Er sei dennoch „verhalten optimistisch“, dass bis zur Eröffnung im Mai auch hier alle Stellen besetzt sein werden. „Wir haben in der Stellenausschreibung gezielt auf die neugebaute Einrichtung hingewiesen“, sagt Benz. Das ziehe in der Regel Interessierte an. „Auch die Kindergartenleiterinnen helfen mit, sprechen mit Bekannten und nutzen ihr Netzwerk.“ Erstmals hatte die Gemeinde auch ihren Auftritt auf der Regiomesse in Lörrach genutzt, um gezielt Erzieher zu erreichen.

Seit dem 1. Februar können sich Eltern, die für das Kindergartenjahr 2019/2020 einen Betreuungsplatz im Kinderhaus in Anspruch nehmen wollen, über das Portal „Little Bird“ online anmelden, für die Kita Löwenzahn ab dem 1. Mai. Dort werden künftig vier Gruppen für Kindergartenkinder und zwei für Krippenkinder zur Verfügung stehen. Der Umzug der Kinder aus dem Pavillon II der Bärenfelsschule, in dem die Kita seit knapp drei Jahren untergebracht ist, ist für die erste Maiwoche vorgesehen, ein Eröffnungsfest soll ebenfalls stattfinden.

