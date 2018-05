Grenzach-Wyhlen Kapellenbach: Erschließung beginnt im Osten

Die Planer ändern die Reihenfolge beim Baugebiet Kapellenbach Ost. Drei Zufahrten reichen laut Verkehrsgutachten aus.

Das neue Baugebiet Kapellenbach-Ost wird nicht wie ursprünglich geplant vom Sernussweg her entwickelt, der erste Bauabschnitt soll nun im Osten liegen. Grund dafür sind artenschutzrechtliche Bedenken bei den Kleingartenanlagen im Westen. Da das Verkehrsgutachten ergeben hat, dass zwei Zufahrten und ein Anschluss ans bestehende Gebiet ausreicht, können 25 Wohneinheiten mehr gebaut werden und knapp 2000 Menschen ein neues Zuhause finden. Und eins wurde in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag deutlich: Das Interesse am neuen Quartier ist riesig.

Rund 50 Zuhörer drängelten sich im Saal, die wissen wollten, wie sich das Konzept fürs „Filetstück“ der Gemeinde (Bürgermeister Tobias Benz) verändert hat. Denn seit der ersten öffentlichen Vorstellung im Gemeinderat im vergangenen November hat es einen Workshop gegeben und ein Verkehrsgutachten wurde erstellt.

Der Workshop: Mitte Dezember hatten sich viele Bürger und Eigentümer in einem Workshop Gedanken gemacht, wie sich die rund 15 Hektar große Fläche optimal entwickeln lässt, um ein lebenswertes Quartier zu erschaffen. „Alle Vorschläge wurden geprüft, einige haben Eingang ins Konzept gefunden oder waren ohnehin schon vorgesehen“, so Benz. Einigen Wünschen aber wurde eine Absage erteilt, wie Rebecca Frey von der Kommunalentwicklung GmbH (KE) erläuterte. So wird das Areal ein reines Wohngebiet, Gewerbe-oder Büroansiedlungen wird es nicht geben. Auch Lebensmittelmärkte oder Gastronomie sind nicht vorgesehen. „Wir wollen kein neues Ortszentrum schaffen“, so Frey. Maximal wäre ein Café in der Quartiersmitte denkbar, in der auch das Seniorenheim und betreutes Wohnen vorgesehen ist. Spiel-und Freizeitflächen soll es geben, ebenso wie Rad-und Laufwege. In der Quartiersmitte könnte auch Raum für kulturelle Veranstaltungen entstehen. Von einer Bushaltestelle haben die Planer abgesehen, weil an der Rheinfelder Straße bereits zwei bestehen. „Außerdem ist die Taktung bereits jetzt sehr eng“, so Benz. Gleiches gilt für einen zusätzlichen Bahnhalt

Ein weiteres wichtiges Anliegen sind die Parkflächen. Der ursprünglich angedachte Stellplatzschlüssel von 0,5 pro Wohneinheit (WE) wurde als viel zu gering bewertet. Daher soll auch bei Kapellenbach-Ost der sonst übliche Schlüssel von 1,5 Parkplätzen pro WE gelten. Die öffentlichen Parkplätze im Quartier sollen vor Pendlern geschützt werden.

Das Gutachten: Aufgrund der guten Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz und der idealen Radwegevoraussetzungen geht Wolfgang Wahl von der Rapp Trans AG von eher wenig zusätzlichem Verkehr aus. „Wir rechnen mit rund tausend Fahrten ins und aus dem Quartier pro Tag“, so Wahl. Um zu prüfen, wie viele Anschlüsse das neue Gebiet an die bestehenden Straßen braucht, hat er er insgesamt sechs Szenarien gerechnet – mit und ohne die Ortsumfahrung Wyhlen. Sein Fazit: Drei Anschlüsse ans Gebiet reichen. Dies sind an der Rheinfelder Straße, am Wasserkraftwerk und am Sernussweg vorgesehen. Alle drei Knoten sind leistungsfähig, allerdings nur durch die Ortsumfahrung Wyhlen. Da diese aber fertig sein soll, ehe das Gebiet vollständig erschlossen ist, sieht Wahl keine Probleme. Und konnte am Dienstag auch die „politische Brisanz“ beim Anschluss Sernussweg wegrechnen. Die Bewohner hatten befürchtet, deutlich mehr Verkehrslast tragen zu müssen. Aktuell fahren rund 560 Autos pro Tag durch das Gebiet. „Ohne die B34 neu und mit drei Anschlüssen kämen wir auf einen Spitzenwert von 960“, so Wahl. Mit der Umfahrung wird der Sernussweg trotz der vielen neuen Nachbarn entlastet, der Planer geht von 440 Autos pro Tag aus.

Das Konzept: Am Grobkonzept – Mix aus Wohnformen, durchlässige Wege, viele Grünflächen, hat sich nichts geändert. Allerdings konnte Städteplaner Till Krüger durch das Wegfallen weiterer Anschlüsse nachverdichten und 25 Wohneinheiten mehr planen, so dass sich die Zahl auf 645 erhöhen wird. Für den Lärmschutz ist eine Kombination aus begrüntem Wall und einer Wand vorgesehen, die entlang der Bahntrasse vier Meter hoch sein soll.

Geändert hat sich die Reihenfolge der Bauabschnitte. Begonnen wird nun im Osten statt im Westen. Grund hierfür sind artenschutzrechtliche Konflikte auf den Flächen der Kleingärten (siehe Grafik). Deshalb soll dieses Areal als letztes erschlossen werden. Vorteilhaft ist die geänderte Reihung fürs Energiekonzept. Wie berichtet plant Energiedienst die Versorgung des Gebiets mit Abwärme vom Kraftwerk und der Power-to-Gas-Anlage.

Mit dem ersten Bauabschnitt wird rund die Hälfte des Areals erschlossen, inklusive des Pflegeheims und der Mitte. Danach folgt das Baufeld im Nordwesten. Wenn alles optimal läuft, beginnen die Erschließungsarbeiten im ersten Abschnitt bereits nächstes Jahr, dann erfolgt auch die Vergabe der Bauplätze nach festgelegten Kriterien (wir berichten noch). Die ersten Hochbaumaßnahmen sind für 2020 geplant.

Die Meinungen: Jutta van Dick (Freie Wähler) lobte das Konzept – mit einer Ausnahme. Ohne eine zusätzliche Busverbindung sei der Weg für die Bewohner des künftigen Pflegeheims nicht zu bewältigen. Sie fragte sich, warum das Pflegeheim nicht weiter gen Norden – also näher an die bestehenden Busverbindungen – geplant werden könne. Dies ist nicht vorgesehen, Benz kündigte jedoch an, diesbezüglich Gespräche mit dem Betreiber (St. Josefshaus) zu führen. Tilo Levante (FDP) machte sich Gedanken um die zusätzlichen Einwohner. „In diesem Gebiet wohnt künftig ein Achtel der jetzigen Bevölkerung. Wir sollten gut überlegen, was wir planen im Hinblick auf Schulen und Kitas.“ Zudem erkundigte er sich, ob ein Spielplatz im Quartier wirklich nötig sei, da es fußläufig bereits zwei große Spielplätze geben würde. „In Lörrach gab das jüngst Diskussionen, weil die Kosten dafür auf alle Einwohner in einem Radius von einem Kilometer umgelegt werden sollten.“ Planer Krüger erklärte, dass der gesamte, grüne Rundweg im Quartier „bespielt“ werden soll. Wie genau, steht noch nicht fest. Von der Umlege-Regelung sei ihm nichts bekannt.

Obwohl die Kleingärten als letztes an die Reihe kommen, werden sie nicht bis zuletzt in gewohntem Maß genutzt werden können, wie Krüger auf die Frage von Ingrid Fränkle (Grüne) erklärte. Zudem, so Rebecca Frey, müssen die Grundstücke, die an die KE verkauft werden, frei von allen Aufbauten, wie Hütten oder Zäune sein. Aber: „Bitte entfernen Sie keine Hecken, Bäume oder Teiche.“

Bisher kann die KE rund 18 000 Quadratmeter im Auftrag der Gemeinde entwickeln, pro Quadratmeter erhalten die Eigentümer 80 Euro. Zusätzlich rund 8000 Quadratmeter gehören der Kirche. „Das ist schon eine gute Größe“, so Benz auf die Nachfrage von Walter Schwarz (CDU), der das Buhlen anderer Investoren um Bauland in Erinnerung rief. „Wenn das so ist, stellt sich die Frage, ob wir es nicht lassen sollen.“

Doch davon wollte Benz nichts wissen. „Bei dieser Sache kann sich der ein’ oder andere Bauträger die Finger verbrennen, wenn er auf Geschosswohnungsbau-Flächen spekuliert und später im Einfamilienhausbereich landet.“ Über das weitere Verfahren berichten wir noch.