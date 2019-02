von Heinz Vollmar

Mit einer spannenden Quizrallye durch den Ortsteil Grenzach, begleitet von Kälte, Wind und Regen, begeisterte das Jugendbüro 10 plus die Teilnehmer und demonstrierte damit einmal mehr, dass sich Jugendliche neben den trendigen Freizeitbeschäftigungen auch auf diese interessante Weise motivieren und unterhalten lassen.

Die Idee

Die Idee, mit Jugendlichen eine Quizrallye durch Grenzach zu veranstalten, war den Initiatorinnen Anna Kohler und Jasmin Gemmert im vergangenen Jahr gekommen. Damals hatten sie an einem Wochenende an den „Baden Games“, einer Veranstaltung der evangelischen Jugend in Baden, teilgenommen, die für sie in Grenzach begonnen und in Offenburg geendet hatte. Dabei hatten sie zahlreiche Quizfragen beantworten müssen. Das hatte sie dazu animiert, eine entsprechende Quizrallye auch in der Doppelgemeinde zu veranstalten. Da beide gerne etwas mit Jugendlichen unternehmen und sie bereits in der Vergangenheit die damalige ökumenische Jugendreferentin Sarah Kiefer tatkräftig in ihrer Arbeit unterstützt hatten, war aus der Idee der Entschluss zum Handeln entstanden.

Das Wetter

Trotz Kälte, Wind und Regen meinten die Jugendlichen, die in zwei Gruppen an der Rallye teilnahmen, dass es okay sei und gegebenenfalls sogar ansporne, schneller als sonst die Stationen abzulaufen, um dort die Quizfragen zu finden und dann zu beantworten. Eines der Mädchen meinte sogar, das Wetter sorge auch dafür, nach schnellen Lösungen zu suchen. Ein anderes Mädchen sagte: „Lasst uns schnell machen, denn meine Schuhe sind undicht, ich habe eiskalte Füße.“

Die Stimmung

Die Stimmung bei der abendlichen Rallye kann trotz aller Wetterkapriolen aber dennoch als ausgesprochen gut bezeichnet werden, zeigten sich alle Jugendlichen doch ausgesprochen motiviert, um so schnell als möglich die Stationen zu durchlaufen und vor allem zu richtigen Lösungen zu gelangen. Die beiden Organisatorinnen, Anna Kohler und Jasmin Gemmert meinten über sich selbst, sie seien so richtig energiegeladen, eine Eigenschaft, die sich bei der ersten Quizrallye ganz offenbar auch auf alle übrigen Teilnehmer übertrug. Ganz nebenbei beeindruckten die Jugendlichen, die teilweise mit Taschenlampen ausgerüstet waren, durch einen ausgeprägten Teamgeist, der besonders bei der Suche nach den richtigen Lösungen der Quizfragen zum Ausdruck kam.

Die Aufgaben

Die zu lösenden Fragen beschäftigten sich indes mit leichten bis schwierigen Rätseln, die teilweise aus dem Repertoire der „Baden Games“ stammten, so Jasmin Gemmert und Anna Kohler. Daneben waren aber auch doppelbödige Fragen zu lösen, die den ein oder anderen „Fallstrick“ beinhalteten, oder einfach nur Verwirrung stiften sollten. Am Ende entschied dann der gesunde Menschenverstand der Jugendlichen, die meist richtig lagen, über richtig oder falsch.

In wasserdichten Verpackungen waren die Aufgaben an den verschiedenen Orten in Grenzach versteckt nach denen die Jugendlichen im Rahmen der Quiz-Rallye suchen mussten. | Bild: Heinz und Monika Vollmar

Yellow Box-Sieger

Die Lösungen, die teilweise erst nach intensiver Suche an den verschiedenen Stationen an der Post, dem Bahnhof, der evangelischen und katholischen Kirche oder an der Bärenfelsschule zu finden waren, gingen direkt vom Ort des Geschehens per What’s App an die Zentrale in der „Yellow Box“ des evangelischen Gemeindehauses, wo Anna Kohler und Jasmin Gemmert alles zu Protokoll gaben.

Am Ende hatte die Gruppe B mit Marion Lindemann, Sophie Gemmert, Luca Buschmann und Isabel Burkart die Nase vorn und durfte sich als Preis für das beste Team über einige Süßigkeiten freuen. Sie hatten am schnellsten den Rallyeparcours durchlaufen und dabei auch die richtigen Antworten gegeben.

Ausgelassene Freude herrschte aber auch bei den Zweitplatzierten, denn auch sie hatten jede Menge Spaß und genossen den Abend, der anders war als sonst.