Grenzach-Wyhlen Jugendarbeit auf der Kippe

Die Stelle der ökumenischen Referentin bei 10plus bis Sommer befristet. Spenden bringen nicht genug ein.

Grenzach-Wyhlen – Ob und wie es mit der ökumenischen Jugendarbeit 10plus weitergeht, ist derzeit nicht sicher. Die über Spenden finanzierte Stelle von Jugendreferentin Sara Kiefer konnte vorerst nur bis August verlängert werden, da die finanziellen Mittel nicht ausreichen. Der ökumenische Jugendausschuss muss nun eine Lösung finden. Eines aber ist sicher: Auch, wenn die Stelle erhalten bleibt, wird Kiefer das Jugendbüro im Sommer verlassen.

„Ich musste eine Entscheidung treffen, es ist mir aber nicht leicht gefallen“, sagt die 27-Jährige, die seit mehr als drei Jahren als ökumenische Jugendreferentin in Grenzach-Wyhlen arbeitet. Geschaffen wurde die Stelle vor neun Jahren, seither wird sie von Spenden, Fundraising und kleinen Zuschüssen der Kirche finanziert. Dank einer großen Spende konnte das Stellenkontingent vor vier Jahren von 50 auf 80 Prozent erhöht werden, das Jugendbüro betreut bis zu 180 Jugendliche.

Nun sieht es finanziell aber nicht mehr so gut aus, weshalb die Träger – die evangelischen Kirchengemeinden Grenzach und Wyhlen und die katholische Kirchengemeinde Grenzach-Wyhlen – Kiefers Vertrag zunächst nur nur bis August verlängert haben. Kiefer wünscht sich für ihre berufliche Zukunft aber mehr finanzielle Sicherheit, Planbarkeit und eine bessere Perspektive. Aus diesem Grund hat sie sich entschieden, das Jugendbüro im August zu verlassen, obwohl ihr die Arbeit viel Spaß mache. Die studierte Sozialpädagogin in der Erwachsenenbildung kann sich aber gut vorstellen, in der kirchlichen Jugendarbeit zu bleiben.

Warum die finanzielle Lage gerade jetzt so schwierig ist, kann Brigitte Lindemann, Vorsitzende des ökumenischen Jugendausschusses, sagen. „Als die Stelle geschaffen wurde, haben wir Anschubfinanzierungen aus Förderprogrammen und mehrere große Spenden erhalten“, sagt sie. So konnten Rücklagen gebildet werden.

Bevor Kiefer die Stelle 2015 übernommen hat, gab es jedoch eine längre Vakanz. „Das hat leider zu einem Rückgang der Spenden geführt“, sagt Lindemann. Insgesamt müssten für die 80- Prozent-Stelle, die nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vergütet wird, 50 000 Euro im Jahr an Spenden eingehen. Trotz über 50 Spendern muss bereits jetzt auf die Rücklagen zurückgegriffen werden, erzählt Lindemann.

Bei einer Infoveranstaltung in der vergangenen Woche hatten Lindemann und Kiefer Spender, Eltern und Jugendliche eingeladen, um Projekte vorzustellen und auf die schwierige Situation aufmerksam machen. „Viele waren erstaunt, dass das Ende so absehbar ist“, berichtete Kiefer nach der Veranstaltung. Sie hofft, mit dem Abend auch einige neue Spender gefunden zu haben. Auch die Jugendlichen selbst möchten das Jugendbüro erhalten. So hat sich etwa im vergangenen Jahr eine Gruppe gebildet, die Catering von Getränken für private Veranstaltungen anbietet, um Geld zu verdienen.

Der ökumenische Jugendausschuss muss nun nach Lösungen suchen, wie die Stelle erhalten werden kann. Laut Lindemann könnte das eine Reduzierung auf 50 Prozent sein. „Dann wären noch 10 000 Euro für den Rest des Jahres nötig.“ Auch ein Förderverein sei eine Option.

Spendenkonto Jugendbüro 10plus, Iban: DE90 6835 0048 0001 0644 92.