von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen – Bilderbuchwetter und hochsommerliche Hitze kennzeichneten am gestrigen Montag den Auftakt des 252. Johannimarktes. Die Traditionsveranstaltung weckt jedes Jahr auf ganz besondere Weise das Wir-Gefühl bei den Bürgern.

Sichtbares Zeichen für das „Dabei sein ist alles“ waren am Montag die vielen kleinen Johannimarkt-Stammtische, die sich seit Jahren etabliert haben und die vor allem von der älteren Generation besetzt waren. Am Abend strömten auch viele jüngere Besucher in die Hauptstraße, um nach Feierabend ein kühles Bier zu genießen. Wer sich indes für das reichhaltige Angebot der insgesamt 90 Marktbeschicker interessierte, der ließ sich auch nicht von der „Sahara-Hitze“ abschrecken und machte das ein oder andere Schnäppchen bei den Marktbeschickern, die teils schon seit Jahrzehnten nach Grenzach-Wyhlen kommen. Zu ihnen zählt auch Christian Mauch aus Offenburg. Er bietet seit 46 Jahren in zweiter Generation Ledergürtel, Hüte, Hosenträger und kunstvoll verzierte Gürtelschnallen auf dem Johannimarkt an. Er kennt viele der Besucher mit Namen und ist in mehr als vier Jahrzehnten zu einem wichtigen Bestandteil des Johannimarktes geworden.

Dicht umlagert waren die Festwirtschaften auf der Marktmeile und so herrschte nicht nur unter Kastanie am evangelischen Gemeindehaus eine wahre Druggete, sondern auch am Hähnchengrill der Familie Blubacher und den übrigen Festküchen. Mit dem Marktgeschehen vollauf zufrieden zeigte sich auch die stellvertretende Ordnungsamtsleiterin Alessa Mutter. Sie freute sich besonders darüber, dass mit einem Baumstriezel-Stand ein weiterer, neuer Gaumenschmaus angeboten werden konnte.

Johannimarkt: heute, Dienstag, 9 bis 19 Uhr, Hauptstraße Grenzach